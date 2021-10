L1 (J12) : L'OM s'impose à Clermont et remonte sur le podium

Marseille poursuit son petit bonhomme de chemin. On a connu cette équipe plus fougueuse, plus emballante, plus déstructurée. Ce dimanche, c'est avec le visage sérieux d'un bon élève du haut de tableau que l'équipe de Sampaoli a récolté ce qu'elle était venue chercher, à Clermont. Troquer le costume de gala pour le bleu de chauffe peut être nécessaire, dans une saison. C'est le propre des gros. L'adversité et les conditions du soir s'y prêtaient. En s'imposant sur la plus petite des marges face au promu, l'OM amorce une nouvelle série après deux matchs sans victoire en Ligue 1, tout en dépassant Lens au classement pour s'installer sur la troisième marche du podium, derrière Paris et Nice. Du travail bien fait.

L'OM a contrôlé, avant de souffrir

Cette rencontre pourrait se fragmenter en deux mi-temps bien distinctes. La première, tout en contrôle, où les Marseillais ont imposé leur tempo en accélérant quand il le fallait. Le salut est venu des feux follets. Après une première alerte de Dieng au quart d'heure de jeu (16e), c'est Ünder, servi par Guendouzi, qui a débloqué la situation d'une frappe délicieuse du gauche (0-1, 25e). L'OM était devant sans que l'on ne trouve rien à redire, Clermont n'opposant qu'un combat athlétique au milieu sans se montrer réellement dangereux.



C'est au retour des vestiaires que les locaux ont appuyé sur l'accélérateur. Khaoui (50e) ou Allevinah (65e, 67) ont fait passer des frissons dans la surface marseillaise sans trouver la faille. L'OM a souffert, mais aurait aussi pu se mettre à l'abri sur une double-occasion d'Ünder et Milik (73e) - sans plus de réussite. Qu'importe, l'affaire était réglée. L'OM capitalise contre vents et marées.