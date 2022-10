L1 (J11) : Tout savoir sur Toulouse - Angers

Toulouse a réussi à ramener un bon point de son déplacement à Lyon, et n'a perdu qu'un seul de ses quatre derniers matches. Angers, de son côté, repart dans une triste série avec deux défaites de rang, alors que les choses semblaient s'améliorer. Alors que les licenciements s'enchaînent en L1, Gérald Baticle va devoir se méfier.

Les stats à connaître (avec Opta)

Toulouse n’a plus affronté une équipe moins bien classée que lui en Ligue 1 depuis la 4e journée et une défaite 3-1 à Nantes. Le TFC est actuellement 11e avec 12 points, soit le même total après 10 matches que lors de sa dernière saison dans l’élite (2019/20), achevée à la 20e place.



Angers a encaissé 24 buts après 10 matches de Ligue 1 cette saison, pire total pour une équipe à ce stade de la saison depuis Sochaux en 1998/99 (24 également, 17e et relégué à la fin). Les Angevins ont perdu 6 de leurs 8 derniers matches dans l’élite (2 victoires).



Toulouse n’a perdu qu’un seul de ses 19 derniers matches de championnat à domicile (Ligue 1 et Ligue 2 confondues – 13 victoires, 5 nuls), contre Paris en août dernier (0-3). Les Toulousains ont gagné leurs 2 derniers matches de L1 au Stadium, après n’avoir remporté aucun des 11 précédents (2 nuls, 9 défaites).



Angers n’a remporté qu’un seul de ses 14 derniers matches à l’extérieur (4 nuls, 9 défaites), mais c’était le dernier en date, à Nice en septembre 2022 (1-0). Aucune équipe n’a gagné moins de matches hors de ses bases que le SCO (1) sur l’année civile 2022.



2 des 3 joueurs qui ont réussi le plus de dribbles en Ligue 1 cette saison sont des joueurs d’Angers : Azzedine Ounahi (27) et Sofiane Boufal (24) ne sont devancés que par le Parisien Lionel Messi (40).