L1 (J11) : Tout savoir sur Strasbourg - Lille

Strasbourg s'est enfin libéré en décrochant, le week-end dernier, la première victoire de sa saison en Ligue 1. De son côté, le LOSC a réussi un gros coup en s'imposant dans le derby du Nord face à Lens. Les Dogues ont huit points d'avance sur leur adversaire du jour au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg est sur une série de 9 rencontres sans succès en Ligue 1 face au LOSC (3 nuls, 6 défaites). Depuis sa remontée dans l’élite, le Racing n’a remporté qu’un seul de ses 10 matches contre Lille, en août 2017 (3-0 à la Meinau).



Lille est l’équipe contre laquelle Julien Stéphan a le plus perdu en Ligue 1 (4 défaites – 1 victoire, 2 nuls). Seul Reims (0.57 point/match) réussit moins bien à l’entraîneur alsacien que le LOSC (0.71) parmi les équipes affrontées au moins 3 fois dans l’élite.



Lille alterne victoire et défaite depuis 8 matches en Ligue 1, ayant gagné sa dernière sortie contre Lens le week-end dernier (1-0). Les Dogues n’ont plus enchaîné 2 victoires de suite dans l’élite depuis février-mars dernier (v Lyon puis Clermont).



Strasbourg a marqué 80% de ses buts en Ligue 1 cette saison sur coup de pied arrêté (5 sur corner, 1 sur CF indirect, 2 sur penalty, 2 dans le jeu), pourcentage le plus élevé des 5 grands championnats européens.



Lille est la seule équipe de Ligue 1 2022/23 à ne pas encore avoir pris le moindre carton rouge, malgré 25 cartons jaunes, 2e total de L1 derrière Ajaccio (30).