L1 (J11) : Tout savoir sur Rennes - Lyon

Rennes ne connaît plus le goût de la défaite et reste sur un beau succès face à Nantes (3-0). De bon augure avant que Bruno Genesio ne retrouve son ancien club, qui va vivre son premier match avec Laurent Blanc comme entraîneur. L'ancien coach du PSG et sélectionneur de l'équipe de France a une situation bien mal embarquée à renverser.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera le 100e match de Ligue 1 opposant Rennes à Lyon. Les Gones comptent 40 victoires contre 32 pour les Rouges et Noirs (27 nuls).



Rennes a marqué lors de 23 de ses 24 derniers matches de Ligue 1, n’échouant que lors de la 1re journée cette saison face à Lorient (0-1). Le SRFC a marqué 59 buts au sein de cette série, seul Paris (66) a plus marqué sur la période.



Lyon n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 4 défaites) après avoir gagné 4 des 5 premiers cette saison (1 nul).



Avec un seul point en 4 matches (1 nul, 3 défaites), Lyon est dernier de Ligue 1 en déplacement en 2022/23. L’OL est la seule équipe à ne pas avoir mené au score la moindre minute en déplacement en L1 cette saison.



Rennes (162) et Lyon (151) sont 2 des 3 équipes avec Paris (162) qui ont le plus tiré en Ligue 1 cette saison, mais aussi effectué le plus de récupérations hautes : 104 pour Lyon, 95 pour Paris, 89 pour Rennes – dont 4 qui se sont soldées par un but, meilleur total avec Lorient.



Le nouveau coach de Lyon Laurent Blanc affiche une moyenne de 2.14 points par match en tant qu’entraîneur en Ligue 1, meilleur ratio de l’histoire pour un entraineur à minimum 100 matches de L1.