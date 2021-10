L1 (J11) : Tout savoir sur OM - PSG

Le Classique s'annonce chaud dimanche soir. L'OM est reparti de l'avant le week-end dernier et jouera dans un Vélodrome survolté. Paris, de son côté, gagne sans convaincre depuis plusieurs semaines et ne semble pas s'avancer avec de grandes certitudes. En cas de succès, le club phocéen reviendrait à 7 points du club francilien, avec un match de retard à rattraper.

Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille a perdu 21 de ses 40 matches face à Paris en Ligue 1 au 21e siècle (11 victoires, 8 nuls), faisant du club de la capitale le seul adversaire à avoir remporté plus de 50% de ses rencontres face à l’OM au sein de l’élite sur cette période.



Marseille a encaissé au moins 2 buts lors de chacun de ses 8 derniers matches à domicile face à Paris en Ligue 1 (20 buts encaissés), sa pire série du genre sur ses terres face à un même adversaire dans l’élite.



Paris a récolté 74 points en Ligue 1 en 2021 (24 succès, 2 nuls, 5 défaites), soit au moins 9 de plus que toute autre équipe.



Paris n’a perdu qu’un seul de ses 13 derniers déplacements en Ligue 1 (11 victoires, 1 nul), mais c’était le plus récent sur la pelouse de Rennes le 3 octobre (0-2).



Marseille n’a encaissé que 7 buts après 9 rencontres en Ligue 1 cette saison, soit son meilleur total à ce stade depuis l’exercice 2013/14 (7 également).



Aucune équipe n’a aligné plus de capitaines différents au départ d’un match de Ligue 1 cette saison que Marseille (4 – Payet x3, Mandanda x3, Kamara x2, Guendouzi x1).



Paris a gagné 6 points après la 85e minute en Ligue 1 cette saison (2 v Lyon, 2 v Metz, 2 v Angers), au moins 3 fois plus que toute autre équipe.



Paris (15 secondes) et Marseille (14 secondes) sont les 2 équipes qui affichent en moyenne les plus longues séquences de jeu en Ligue 1 cette saison.



Le meneur de jeu de Marseille Dimitri Payet est l’un des 3 joueurs à avoir réussi le double-double de buts et passes décisives dans les 5 grands championnats européens en 2021 (10 buts, 10 assists) avec Karim Benzema (24 buts, 11 assists) et Memphis Depay (16 buts, 10 assists).



Duje Caleta-Car (Marseille) est le défenseur central qui a disputé le plus de minutes sans commettre la moindre faute en Ligue 1 cette saison (225 minutes).



Kylian Mbappé a inscrit 6 buts contre Marseille sous les couleurs de Paris en Ligue 1 et pourrait égaler Zlatan Ibrahimovic comme meilleur buteur dans l’histoire du Classique dans l’élite (7).



L’attaquant de Paris Kylian Mbappé peut devenir le 1er joueur à toucher 100 ballons dans la surface adverse cette saison en Ligue 1 (95 actuellement). Il a touché presque 2 fois plus de ballons dans cette zone que tout autre joueur (Moses Simon 50).