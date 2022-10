L1 (J11) : Tout savoir sur Nantes - Brest

Nantes est en grande difficulté, puisque les Canaris ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches pour se retrouver à l'avant-dernier match du classement. Brest, de son côté, est juste en-dessous au classement puisque le club breton est lanterne rouge. Deux clubs en danger qui ne sont séparés que d'un point. Voilà un match qui vaudra cher...

Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes et Brest ont tous 2 marqué lors de leurs 8 dernières confrontations directes en championnat (Ligue 1 et Ligue 2), pour une moyenne de 3.5 buts/match. La dernière équipe à ne pas avoir inscrit de but dans cette affiche est Brest, en août 2007 à la Beaujoire (défaite 0-3 en L2).



Nantes compte 7 points après 10 matches de Ligue 1 2022/23, son total le plus faible à ce stade depuis 2006/07 (6) où il avait terminé 20e et dernier en fin d’exercice.



Brest affiche 6 points après 10 matches de Ligue 1 2022/23, 3e total le plus faible de son histoire dans l’élite derrière sa 1re saison en 1979/80 (2 – 20e et dernier en fin d’exercice) et la saison passée (5 – 11e au final).



Brest est, avec Angers et Clermont, l’une des 3 équipes qui a disputé le plus de matches le dimanche à 15h en Ligue 1 cette saison (7). Angers jouant à 13h et Clermont à 17h05, Brest sera à l’issue de cette journée l’équipe qui a le plus joué lors du multiplex du dimanche cette saison.



Brest est l’adversaire qu’Antoine Kombouaré a le plus affronté en Ligue 1 sans perdre le moindre match (6 rencontres – 4 victoires, 2 nuls).