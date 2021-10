L1 (J11) : Tout savoir sur Monaco - Montpellier

Après trois victoires de suite, Monaco est tombé dans un choc qui valait cher face à l'OL samedi dernier. L'ASM est redescendu à la 10e place et veut repartir de l'avant. Montpellier, de son côté, s'est relancé avec une victoire lors de la 10e journée, et ne compte qu'un point de moins que son adversaire du jour.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier a perdu 56% de ses matches face à Monaco en Ligue 1 (30/54), soit son plus fort ratio face à une équipe rencontrée plus de 2 fois dans l’élite.



Monaco a remporté ses 4 rencontres face à une équipe classée en dehors du Top 10 en Ligue 1 2021/22 (v Troyes, St Etienne, Clermont et Bordeaux). À l’inverse, l’ASM ne s’est jamais imposée face à une équipe classée parmi les 10 meilleures avant le début d’une journée dans l’élite cette saison (1 nul, 4 défaites).



Après son succès à domicile face à Lens (1-0), Montpellier a l’occasion de remporter 2 matches de Ligue 1 consécutivement pour la 1ère fois depuis février 2021 (3).



Monaco a remporté ses 2 dernières rencontres à Louis-II en Ligue 1 (3-1 v St Etienne, 3-0 v Bordeaux), mais n’a plus fait mieux sur ses terres dans l’élite depuis janvier-février dernier (3).



Seul St Etienne (1) a récolté moins de points en déplacement que Montpellier en Ligue 1 2021/22 (2 pts – 2 nuls, 2 défaites).



Monaco a cadré seulement 31 de ses 99 tirs en Ligue 1 cette saison, soit le plus faible total pour une équipe de l’élite.



Monaco démarre en moyenne ses séquences de jeu à 44.4 mètres de son propre but en Ligue 1 cette saison, plus haut que toute autre équipe.



Aucun des 36 derniers buts de Montpellier en Ligue 1 n’a été inscrit par un joueur en sortie de banc – coplus longue disette en cours avec Nantes. Il faut remonter au 13 février 2021 et une réalisation de Elye Wahi face à Lyon pour trouver un remplaçant buteur pour le MHSC dans l’élite.



Wissam Ben Yedder a été décisif sur 4 des 5 derniers buts de Monaco à domicile en Ligue 1 (3 buts, 1 assist). Il a inscrit 7 buts face à Montpellier dans l’élite – ne faisant mieux que face à Nice (12).



Le milieu de Montpellier Téji Savanier a tenté 18 tirs depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison, au moins 5 de plus que tout autre joueur.