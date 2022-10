L1 (J11) : Tout savoir sur Lorient - Reims

Lorient continue de surfer sur son incroyable forme actuelle, et pointe à la deuxième place à une petite longueur du Paris Saint-Germain. Reims, de son côté, ne parvient plus à gagner et reste sur deux matches nuls consécutifs. Son coach Oscar Garcia, lui, a été limogé. Pas le meilleur contexte pour se déplacer chez les Merlus...

Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient a gagné ses 6 derniers matches de Ligue 1, meilleure série dans son histoire et la meilleure en cours dans la compétition. Les Merlus ont d’ores et déjà gagné autant de matches cette saison que sur l’ensemble de l’exercice 2021/22 (8).



Reims affiche 8 points après 10 matches de Ligue 1 2022/23, son total le plus faible à ce stade au 21e siècle.



Lorient (41.9%) et Reims (37.8%) sont les 2 équipes qui affichent la plus faible possession en Ligue 1 cette saison, mais aussi celles qui ont subi le plus de tirs (149 pour Lorient, 150 pour Reims).



Lorient est la formation de Ligue 1 qui affiche le moins de récupérations hautes en 2022/23 (46) mais elle est, avec Rennes, celle qui a marqué le plus de buts à la suite d’une telle action en L1 cette saison (4).



L’attaquant de Reims Folarin Balogun est impliqué dans un but toutes les 18 minutes lors qu’il entre en cours de jeu cette saison (2 buts et 1 assists en 53 minutes), contre 1 but toutes les 159 minutes lorsqu’il est titulaire (4 buts en 637 minutes).