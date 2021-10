L1 (J11) : Tout savoir sur Lorient - Bordeaux

Lorient ne trouve plus la recette pour gagner, alors que les Merlus restent sur trois matches sans succès. Mais tout peut aller très vite puisque le FCL n'est qu'à trois points du podium. Bordeaux ne va pas mieux que son adversaire, n'ayant gagné aucun de ses quatre derniers matches. Les Girondins n'ont que quatre points d'avance sur la dernière place.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient n’a perdu aucun de ses 5 derniers matches à domicile face à Bordeaux en Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), sa 2e meilleure série en cours sur ses terres face à un adversaire actuel de l’élite après celle face à Metz (6 – 5 victoires, 1 nul).



Lorient reste sur 3 rencontres sans succès en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite) – mais n’a plus enchaîné 4 matches du genre dans l’élite depuis décembre 2020-janvier 2021 (5).



Bordeaux affiche 8 points après 10 matches de Ligue 1 2021/22, soit son plus faible total à ce stade d’une saison dans son histoire (en comptant 3 points pour une victoire) à égalité avec 1959/60 (20e au final), 1972/73 (14e ) et 2011/12 (5e ).



Lorient est invaincu lors de ses 10 derniers matches de Ligue 1 à domicile (8 victoires, 2 nuls), sa dernière défaite remontant au 21 février dernier contre Lille (1-4). C’est la meilleure série en cours dans l’élite.



Bordeaux s’est incliné à 9 reprises en déplacement en Ligue 1 en 2021 (4 succès, 3 nuls), aucune équipe ne fait pire sur la période.



Lorient est l’équipe qui affiche le plus haut pourcentage de tirs cadrés en Ligue 1 cette saison (54.7%) – c’est le meilleur ratio pour une équipe sur un exercice depuis Monaco en 2016/17 (57.1%).



Lorient a concédé l’ouverture du score à seulement 2 reprises en 10 rencontres de Ligue 1 cette saison – face à Lens le 29 août (2-2) et face à Clermont le 3 octobre (1-1) – moins que toute autre équipe.



Il n’y a eu que 7 buts inscrits au Moustoir en Ligue 1 2021/22 (5 par Lorient, 2 par ses adversaires) – soit le stade le moins prolifique de l’élite cette saison.



L’attaquant de Lorient Armand Laurienté a inscrit 4 buts lors des 30 premières minutes en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur.



La recrue de Bordeaux Stian Gregersen a récolté 3 cartons jaunes en seulement… 4 fautes en Ligue 1 cette saison – soit un ratio d’un carton toutes les 1.3 faute.