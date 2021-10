L1 (J11) : Tout savoir sur Lens - Metz

Après deux victoires de suite, le RC Lens a rechuté le week-end dernier. Les Sang et Or occupent toutefois toujours la 2e place du classement derrière le PSG. Metz, de son côté, est 18e et voudrait prendre ses distances avec la zone de relégation directe. Les Grenats restent sur deux défaites.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lens n’a perdu qu’une seule de ses 16 dernières réceptions de Metz en Ligue 1 (7 victoires, 8 nuls), c’était le 4 octobre 2003 (0-2).



Lens a inscrit 98 buts à domicile face à Metz en Ligue 1 et a l’occasion d’inscrire 100 buts sur ses terres face à un même adversaire dans l’élite pour la toute 1re fois de son histoire.



Lens a perdu 2 de ses 4 derniers matches en Ligue 1 (2 succès), après être resté invaincu lors de chacun de ses 6 premiers cette saison (3 victoires, 3 nuls).



Metz n’a remporté qu’un seul de ses 13 derniers matches en Ligue 1 (4 nuls, 8 défaites), c’était sur le terrain de Brest le 26 septembre (2-1).



Lens a remporté 2 de ses 3 dernières réceptions en Ligue 1 (1 défaite), soit autant que lors de ses 8 précédentes (5 nuls, 1 défaite).



Metz a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 15 derniers matches de Ligue 1 (32 buts), pire série en cours. C’est également la plus longue série du genre pour Frédéric Antonetti en tant qu’entraîneur dans l’élite.



Lens est l’équipe qui a tenté le plus de tirs dans le jeu en Ligue 1 cette saison (115) – c’est 44 de plus que Metz, son adversaire dans cette rencontre (71).



Metz a marqué seulement 2 buts par l’intermédiaire de ses attaquants en Ligue 1 cette saison (de Préville x1, Ibrahima Niane x1) – total le plus faible.



Le milieu de terrain de Lens Seko Fofana est le joueur qui a provoqué le plus de cartons pour ses adversaires en Ligue 1 cette saison (7 – 6 jaunes, 1 rouge).



Alexandre Oukidja affiche seulement 56% de tirs arrêtés en Ligue 1 cette saison, 2e plus mauvais ratio parmi les gardiens ayant disputé au moins 4 rencontres dans l’élite derrière Arthur Desmas (55.6%). Le portier affiche une moyenne bien inférieure à celle de son exercice précédent sous les couleurs de Metz (70.3% en 2020/21).