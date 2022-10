L1 (J11) : Toulouse enfonce Angers

Ce dimanche, Toulouse et Angers avaient besoin de prendre des points dans la course au maintien. Les Toulousains avaient à cœur de poursuivre leur bonne série actuelle à domicile (3 victoires consécutives). De son côté, en position de relégable, Angers voulait reproduire la même performance qu’à Nice. Pour leur dernier match à l'extérieur, les hommes de Baticle s’étaient imposés 1 but à 0, enchaînant ensuite deux revers à domicile.



Les premières minutes sont assez équilibrées. D’entrée, les Toulousains veulent prendre la possession du ballon. Ils vont se montrer chirurgicaux. Sur la première situation de la partie, Desler déborde sur son côté droit. Son centre en retrait est manqué par Ratao mais Dejaegere a bien suivi. Le milieu néerlandais ajuste son plat du pied pour tromper Fofana (1-0, 10e). Les Angevins relèvent la tête par Hunou. L’ancien rennais hérite d’un bon ballon dans la surface. Il frappe mais Sylla est le plus prompt pour dévier le ballon au dernier moment.



Dans la foulée, Hunou se mue en passeur pour Abdelli. Le milieu de terrain angevin se présente face à Dupé. Le gardien remporte son duel.Les Angevins vont être récompensés trois minutes plus tard. Sur coup-franc, Bentaleb dépose une merveille de frappe dans le but de Dupé (1-1, 34’). Ce but a le mérite de remettre les Toulousains sur pied.Dans la surface, Mendy commet une faute de main. Il n’en faut pas plus pour que Van den Boomen transforme le penalty (2-1, 40’) s’offrant, par la même occasion, son premier but en Ligue 1. Dans un match ouvert, Bentaleb sera tout proche du doublé. Aux 20 mètres, il décoche une frappe qui vient mourir sur la barre de Dupé.

Salama, trop tard

La deuxième période démarre tambour-battant. Sur une action basique, Ratao se retrouve dans la surface. L’attaquant brésilien s’effondre. Après visionnaire de la VAR, Mr Bastien annule le penalty et sanctionne l’attaquant toulousain d’un carton jaune. Les Angevins savent qu’ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle. A la reception d’un centre, Hunou se trompe de surface de pied et manque sa volée. Angers a laissé passer sa chance. Car derrière, Toulouse accélère. Aboukhal voit sa frappe contrée au dernier moment par Valery alors que le but était vide. Il faudra finalement attendre la 67e minute de jeu pour voir la victoire toulousaine se dessiner. Déjà buteur face à Montpellier, Spierings est parfaitement décalé par Chaibi. Le Néerlandais envoie un missile dans la lucarne de Fofana (3-1, 67’). Dos au mur, les Angevins vont multiplier les situations. Ils seront récompensés par Salama. Entré en jeu, l’attaquant angevin profite d’un bon centre de Capelle pour tromper Dupé de la tête (3-2, 94’).



Malgré plusieurs corners angevins, le score n’évoluera plus. Toulouse signe ainsi son troisième match consécutif sans défaite et pointe à la 10e place du classement. De son côté, Angers s’enlise et reste reléguable. Les hommes de Baticle recevront Rennes dimanche prochain. De son côté, Toulouse accueillera Strasbourg au Stadium.