Habitué à souffler le chaud et le froid depuis le lever de rideau, le LOSC de Paulo Fonseca avait l'opportunité de remonter au pied du top 5, dès ce vendredi, avant la suite de cette 11e journée de Ligue 1. Pour cela, le club nordiste devait confirmer son excellente forme sur la pelouse de Strasbourg, qui avait signé son premier succès de la saison face à Angers la semaine passée. Une mission a priori dans les cordes des Dogues, bien que cette équipe soit capable du meilleur comme du pire, entre ses trous d'air défensifs et sa philosophie de jeu séduisante.



Pour ramener trois points d'Alsace, sur une terre toujours hostile, le LOSC devait avoir le même mode opératoire que lors du derby nordiste, qu'il s'était adjugé dimanche dernier pour infliger à son rival lensois sa première défaite. C'est ce que les hommes de Paulo Fonseca ont fait. Impliqués dans l'attitude, appliqués dans leurs transmissions, les coéquipiers de Jonathan David ont réalisé une prestation aboutie pour venir à bout du Racing.

Lille sûr de sa force

Fonseca avait conservé son système en 4-2-3-1 avec David aligné seul en pointe. Le Canadien était soutenu par un trio composé d'Ounas, Cabella et Bamba. En face, le Racing abordait ce match avec un onze largement remanié. Julien Stéphan devait se passer de son buteur Ajorque, tandis que Gameiro, diminué, prenait place aux côtés de Diallo sur le front de l'attaque strasbourgeoise.



Le premier acte a donné lieu à une bataille intense. Un rapport de force disputé qui a rapidement vu le LOSC tisser sa toile dans le camp strasbourgeois. La pression s'est accentuée progressivement, au point que l'ouverture du score avant la pause soit d'une logique implacable, même si elle est intervenue sur un penalty transformé sans sourciller par Jonathan David (0-1, 42e).



Le Canadien a pesé sur le front de l'attaque, matérialisant la supériorité de son équipe. Un LOSC sûr de sa force et de ses circuits. Dans cette configuration, les visiteurs auraient pu doubler la mise dès le retour des vestiaires par le même David (58e), mais il a fallu attendre la fin de match pour les voir mettre un dernier coup de collier. Et l'inévitable David n'a pas tremblé pour inscrire le but du break sur un service de Weah (0-2, 76e). Ce dernier a encore endossé son costume de passeur pour distiller une ultime offrande à Cabella, buteur facile pour le 3-0 (0-3, 80e). Le score n'a plus évolué. Lille se replace au sixième rang. Strasbourg n'avance pas.