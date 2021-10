L1 (J11) : Les compositions de Marseille - PSG

Les quatre fantastiques alignés d'entrée



Du classique... pour le Classique. En effet, pour le choc de la 11eme journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ce dimanche soir (20h45), les deux entraîneurs n'ont pas révolutionné leurs équipes à l'Orange Vélodrome.Ainsi, Duje Caleta-Car conserve la confiance de l'Argentin, alors que Leonardo Balerdi est donc sur le banc. Au milieu, on retrouvera Valentin Rongier dans un rôle hybride, avec Mattéo Guendouzi et Boubacar Kamara. Devant, derrière Arkadiusz Milik, Pol Lirola sera cette fois à droite, Cengiz Ünder à gauche et Dimitri Payet en numéro 10.Du côté du PSG, Mauricio Pochettino a choisi de mettre Keylor Navas au poste de gardien, l'Italien Gianluigi Donnarumma sera donc sur le banc. Si Achraf Hakimi, Marquinhos et Presnel Kimpembe sont habitués à commencer, Nuno Mendes a lui été préféré à Abdou Diallo notamment. Au milieu, Marco Verratti et Danilo Pereira seront titulaires dans l'entrejeu., à savoir Angel Di Maria, Lionel Messi et Neymar derrière Kylian Mbappé, aligné en pointe de l'attaque parisienne. Dans un tel match et avec de tels éléments, l'organisation parisienne sera scrutée de près.Lopez - Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Rongier, Guendouzi, Kamara - Lirola, Payet, Ünder - MilikMandanda (g.), Alvaro, Balerdi, Amavi, Gerson, Gueye, De la Fuente, Harit, DiengNavas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Verratti, Danilo - Di Maria, Messi, Neymar - MbappéDonnarumma (g.), Diallo, Kehrer, Bernat, Gueye, Herrera, Wijnaldum, Draxler, Icardi