L1 (J10) : Tout savoir sur Strasbourg - Saint-Etienne

Après deux victoires de rang, Strasbourg vient de caler avec une défaite et un match nul. Le Racing occupe la 12e place et ne se privera pas s'il peut passer la tête en première partie de tableau. Les Verts, de leur côté, en décroché un nul encourageant contre l'OL, mais sont toujours derniers du championnat. Les hommes de Claude Puel seraient bien inspirés de décrocher un premier succès cette saison.

Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg reste sur 2 victoires à domicile face à St Etienne en Ligue 1, mais n’a plus enchaîné 3 succès sur ses terres face aux Verts dans l’élite depuis août 1981-novembre 1983 (3).



Sans succès en Ligue 1 2021/22 (4 nuls, 5 défaites), St Etienne n’a remporté aucun de ses 9 premiers matches d’une saison dans l’élite pour la 2e fois de son histoire après 1988/89 (14e en fin d’exercice).



Strasbourg a perdu 7 réceptions en Ligue 1 en 2021 (5 victoires, 4 nuls), il n’a fait pire qu’à une seule occasion sur une année civile, c’était en 1951 (9).



St Etienne a perdu chacun de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1, pire série en cours et autant que lors de ses 10 précédents (5 succès, 2 nuls).



Strasbourg est l’équipe qui effectue en moyenne le moins de passes avant un tir en Ligue 1 en 2021 (1.7) tandis que St Etienne est celle qui affiche la plus faible moyenne de passes avant un but dans l’élite cette année (1.3).



Strasbourg est l’équipe qui a commis le plus de fautes en Ligue 1 cette saison (129), St Etienne affichant le 4e plus haut total en 2021/22 (121).



St Etienne est l’équipe qui a inscrit le moins de buts dans le jeu en Ligue 1 cette saison (4) ainsi que celle qui en a encaissé le plus de la sorte (16).



L’attaquant de Strasbourg Kevin Gameiro est impliqué dans 9 buts face à St Etienne en Ligue 1 (4 buts, 5 assists), soit l’adversaire qui lui réussit le plus dans l’élite.



Le milieu de St Etienne Arnaud Nordin est le joueur qui a disputé le plus de minutes après être entré en cours de jeu en Ligue 1 cette saison (216).



Les attaquants de St Etienne Wahbi Khazri et Denis Bouanga sont les 2 joueurs qui ont tenté le plus de tirs depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison sans marquer de cette distance (12 chacun).