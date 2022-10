L1 (J10) : Tout savoir sur Rennes - Nantes

Vainqueur le week-end dernier, le Stade Rennais a entretenu sa belle série d'invincibilité en Ligue 1. Le club breton est aux portes du top 5 alors que Nantes est beaucoup plus en difficulté. Les Canaris n'ont pris qu'un point sur leurs quatre derniers matches, pour se retrouver à égalité de points avec Reims, premier relégable.

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes reste sur un revers contre Nantes en Ligue 1 (1-2 à la Beaujoire en mai dernier) mais n’a plus connu 2 défaites consécutives contre cet adversaire dans l’élite depuis 2005 (2).



Rennes a gagné 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls), après n’avoir remporté qu’un seul de ses 4 premiers dans l’élite cette saison (1 nul, 2 défaites).



Nantes n’affiche que 7 points en 9 matches de Ligue 1 cette saison, son 2e plus mauvais total à ce stade sur ses 10 dernières saisons dans l’élite (derrière 2018/19 – 6 points, 12e en fin d’exercice).



Nantes n’a gagné qu’un seul de ses 14 déplacements en Ligue 1 en 2022 (5 nuls, 8 défaites), aucune équipe ne fait pire dans l’élite cette année.



Rennes compte 11 buteurs différents en Ligue 1 cette saison (Laborde, Terrier, Theate, Rodon, Doué, Santamaria, Sulemana, Gouiri, Tait, Abline, Kalimuendo), plus haut total dans l’élite. Nantes n’en affiche que 5, seuls Nice et Strasbourg (4 chacun) en dénombre moins.



Nantes est l’équipe qui a le plus tiré à la suite d’une contre-attaque en Ligue 1 cette saison (10 fois), mais n’a jamais marqué de la sorte.