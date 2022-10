L1 (J10) : Tout savoir sur Reims - PSG

Reims, qui continue d'être pénalisé, week-end après week-end, par des expulsions, n'arrive plus à gagner en Ligue 1. Les Rémois n'ont pris que deux points sur leurs quatre derniers matches, ce qui est loin d'être idéal avant de recevoir l'armada parisienne. Le PSG est bien installé dans son fauteuil de leader et voudra décrocher un 6e succès de rang.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims reste sur 4 défaites sans marquer contre Paris en Ligue 1, pour 12 buts encaissés. Le Stade pourrait connaître 5 revers de suite sans trouver le chemin des filets face à un même adversaire pour la seconde fois de son histoire dans l’élite, après avril 1976-décembre 1978 v Monaco (5).



Aucun joueur de l’effectif actuel de Reims n’a déjà marqué contre Paris en Ligue 1. Le dernier buteur rémois face au PSG dans l’élite est Boulaye Dia, en septembre 2019.



En cas de victoire, Paris compterait 28 points après 10 matches de Ligue 1 cette saison. Au 21e siècle, seules 2 équipes ont fait au moins aussi bien à ce stade : Lyon en 2006/07 (28, champion) et le PSG luimême en 2018/19 (30, champion).



Paris a remporté ses 6 derniers déplacements en Ligue 1, meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens. La dernière fois que le PSG a fait mieux, c’était en janvier-avril 2017 (8, plus longue série de son histoire dans l’élite).



Paris (14) et Reims (6) sont 2 des 4 équipes (avec Troyes, 8 et Nice, 3) qui comptent exactement le même nombre de buts en 1re et en 2de période en Ligue 1 cette saison. Le PSG est la formation qui marque le plus à la fois avant et après la pause.