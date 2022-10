L1 (J10) : Tout savoir sur Montpellier - Monaco

Montpellier continue de se montrer irrégulier en Ligue 1, et a perdu trois de ses quatre derniers matches dans l'élite. Monaco, de son côté, est en pleine forme puisque l'ASM reste sur quatre succès consécutifs, soit la meilleure série en cours derrière le PSG et Lorient. Cinq points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco est l’équipe contre laquelle Montpellier a le plus perdu en Ligue 1 (31 défaites pour 7 victoires et 18 nuls). Les Héraultais n’affichent que 13% de victoires face aux Monégasques dans l’élite (7/56), leur plus faible ratio contre un adversaire affronté plus de 2 fois en L1.



Montpellier a remporté 2 de ses 3 dernières réceptions de Monaco en Ligue 1 (1 victoire), contre aucune des 20 précédentes (8 nuls, 12 défaites).



Monaco est l’une des 3 équipes (avec Lorient et Paris) ayant remporté tous ses matches de Ligue 1 en septembre (4/4).



Monaco affiche un bilan de 3 succès et 1 nul loin de ses terres en Ligue 1 cette saison et n’a plus connu au moins 4 victoires après ses 5 premiers déplacements d’un même exercice de l’élite depuis 1991/92 (4, pour 1 défaite).



Aucune équipe ne marque plus de buts grâce à ses défenseurs en Ligue 1 cette saison que Montpellier (6, à égalité avec Marseille). Le MHSC est d’ailleurs la formation qui compte le plus de défenseurs buteurs dans l’élite en 2022/23 (5 – Sainte-Luce, Tchato, Sakho, Maouassa, Cozza).