L1 (J10) : Tout savoir sur Metz - Rennes

Metz avait relevé la tête avec une victoire lors de la 8e journée mais a rechuté juste avant la trêve. Les Grenats sont clairement engagés dans une lutte pour le maintien, eux qui occupent la 18e place. De son côté, le Stade Rennais vient de faire chuter le PSG pour la première fois de la saison, pour remonter à la 11e place du classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Metz n’a remporté que 2 de ses 20 matches face à Rennes en Ligue 1 au 21e siècle (9 nuls, 9 défaites) et s’est incliné lors de chacun des 3 derniers.



Metz a perdu ses 2 derniers matches à domicile face à Rennes en Ligue 1, soit autant qu’au cours des 29 précédents (16 victoires, 11 nuls).



Metz n’a gagné qu’un seul de ses 12 derniers matches en Ligue 1 (4 nuls, 7 défaites), c’était à Brest le 26 septembre (2-1).



Rennes a remporté 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 nul), autant que lors des 10 précédents (3 nuls, 5 défaites).



Metz n’a remporté aucune de ses 12 dernières réceptions en Ligue 1 (4 nuls, 8 défaites), pire série en cours et pire série de son histoire à domicile dans l’élite.



Rennes n’a gagné que 2 de ses 13 derniers déplacements en Ligue 1 (4 nuls, 7 défaites), c’était à … Metz le 20 mars (3-1) et Angers le 17 avril (3-0).



Metz a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 14 derniers matches de Ligue 1 (29 buts), pire série en cours. C’est également la plus longue série du genre pour Frédéric Antonetti en tant qu’entraîneur dans l’élite (14 également en décembre 2000-avril 2001 avec Bastia).



Vincent Pajot pourrait disputer son 200e match de Ligue 1, 10 ans et 37 jours après ses débuts dans l’élite avec… Rennes contre Marseille. Seul Jimmy Cabot (21) a réussi plus de tacles que le milieu de Metz en L1 2021/22 (20).



Rennes a glané plus de points (7 contre 5) et marqué plus de buts (9 contre 3) lors des 3 matches au cours desquels Jonas Martin a joué en Ligue 1 cette saison que lors des 6 où il n’est pas apparu.



Le joueur de Rennes Benjamin Bourigeaud est le milieu qui a délivré le plus de dernières passes avant un tir en Ligue 1 cette saison (24)