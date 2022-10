L1 (J10) : Tout savoir sur Lille - Lens

Lille continue d'alterner entre victoires et défaites en Ligue 1, mais affiche par séquences de très belles choses collectivement. Lens, de son côté, sort d'une victoire contre l'OL et ne perd plus en championnat. Les Sang et Or sont quatrièmes, à une petite longueur du podium, et visent clairement l'Europe en fin de saison.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille reste sur 2 défaites contre Lens en Ligue 1 (0-1 à l’extérieur en septembre 2021, 1-2 à domicile en avril dernier). Les Dogues n’ont plus perdu 3 fois de suite contre les Sang et Or dans l’élite depuis 1976- 1979 (4).



Lille et Lens vont s’affronter à 3 reprises toutes compétitions confondues sur une même année civile pour la 1ère fois depuis 2005. Cette année-là, les Dogues étaient restés invaincus (2 victoires, 1 nul), alors qu’ils affichent déjà un revers en 2022 (en Ligue 1 en avril) et un nul (2-2 en Coupe de France en janvier et une élimination aux tirs au but).



Lille affiche 4 défaites en 9 matches de Ligue 1 cette saison (4 victoires, 1 nul). Au 21e siècle, c’est son 3e plus mauvais total à ce stade (6 en 2016/17 – 11e en fin de saison, 5 en 2017/18 – 17e).



Lens affiche 21 points après 9 matches de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition dans son histoire (en comptant 3 points par victoire). C’est seulement la 2e fois dans l’histoire qu’une équipe se place 3e ou 4e avec au moins ce total à ce stade, après Reims en 1946/47 (4e également, 2e en fin de saison).



Lens a empoché 3 points grâce à des buts inscrits dans les 10 dernières minutes en Ligue 1 cette saison, plus haut total.



Jonathan Bamba (Lille) est le joueur (hors défenseur) qui cumule la plus grande distance balle au pied vers l'avant en Ligue 1 cette saison (1059 mètres). Tous postes confondus, c’est le Lensois Facundo Medina (1531) qui truste le haut de ce classement.