L1 (J10) : Tout savoir sur Brest - Reims

Le début de saison est toujours aussi compliqué pour Brest, qui a subi une 3e défaite de rang lors de la 9e journée. Les hommes de Michel Der Zakarian occupent la 19e place, à égalité de points avec Saint-Etienne, dernier. De son côté, Reims alterne le chaud et le froid et fait partie d'un ventre mou de 7 équipes qui se tiennent en 3 points, entre la 9e et la 14e place.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera le 7e match entre Brest et Reims en Ligue 1, les Bretons n’en ont gagné que 2 pour 3 succès rémois et un nul.



Brest n’a gagné aucun de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (5 nuls, 8 défaites), pire série en cours et sa plus longue disette depuis mars 2013-août 2019 (14).



Reims n’a remporté que 2 de ses 17 derniers matches de Ligue 1 (8 nuls, 7 défaites), c’était contre Rennes (2-0) et Nantes (3-1) les 12 et 26 septembre.



Brest n’a gagné aucun de ses 9 derniers matches à domicile (5 nuls, 4 défaites), s’imposant pour la dernière fois à domicile le 3 mars 2021 contre Dijon (3-1). Les Brestois n’ont connu pire disette sur leurs terres qu’à une seule occasion précédemment dans l’élite : c’était entre décembre 2012 et août 2019 (14).



Reims a perdu chacun de ses 2 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (1-2 à Lille, 0-2 à Lens), mais n’a jamais perdu 3 déplacements de rang depuis sa remontée dans l’élite en 2018/19.



Brest est la seule équipe à avoir inscrit au moins un but lors de chacune de ses rencontres en Ligue 1 cette saison (10 buts) et pourrait égaler sa meilleure série de matches en marquant dans l’élite (10 en mars-juillet 1990).



Reims est la seule équipe à ne pas avoir encaissé le moindre but dans les 15 dernières minutes de ses matches en Ligue 1 cette saison.



Les attaquants de Brest Franck Honorat et Steve Mounié sont les 2 joueurs ayant échangé le plus de dernières passes avant un tir en Ligue 1 cette saison (9 – 7 du 1er, 2 du 2nd), mais aucun n’a été passeur décisif pour l’autre.



L’attaquant de Brest Jérémy Le Douaron est le seul joueur à avoir disputé tous les matches de son équipe en Ligue 1 cette saison sans jamais avoir été titulaire.



Yunis Abdelhamid (9640) – qui vient d’honorer sa 50e titularisation comme capitaine avec Reims dans l’élite – et Thomas Foket (9380) sont les 2 joueurs de champ qui ont disputé le plus de minutes en Ligue 1 sur les 4 dernières saisons.