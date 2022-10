L1 (J10) : Tout savoir sur Brest - Lorient

Brest ne parvient toujours pas à retrouver le chemin de la victoire et n'a pris qu'un point sur ses trois derniers matches. Le club breton est 18e à... 16 points de Lorient, ce qui semblait impensable avant le début de saison. Mais le FCL continue de marcher sur l'eau, fort de sa série de cinq victoires consécutives, la meilleure en cours avec le PSG. Les Merlus, 3es, ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.

Les stats à connaître (avec Opta)

Brest et Lorient ont alterné entre victoire et défaite lors de chacune de leurs 9 dernières confrontations en Ligue 1, les Finistériens remportant la plus récente en février 2022 (1-0 sur leurs terres).



Brest n’a remporté aucun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), ne parvenant à marquer que 3 buts sur la série et en encaissant 14.



Lorient a remporté ses 5 derniers matches de Ligue 1 et égalé la meilleure série de son histoire datant de novembre-décembre 2013. Les Merlus pourraient donc, en cas de succès, établir leur plus longue série de succès dans l’élite.



Pour la seconde fois en 2022 (après février-mars), Lorient est sur une série de 2 victoires en déplacement en Ligue 1, ce qui ne lui était jamais arrivé en 2020 ou 2021 dans la compétition. Les Merlus pourraient faire la passe de 3 pour la 1ère fois dans l’élite depuis novembre-décembre 2013 (3).



Brest a marqué 56% de ses buts en Ligue 1 cette saison sur corner (5/9), plus haut ratio. 3 des 4 dernières réalisations des Finistériens dans l’élite sont intervenues sur cette phase de jeu.



Le portier de Lorient Yvon Mvogo a initié 6 séquences dans le jeu ayant abouti à un tir en Ligue 1 cette saison (1 but), plus haut total pour un gardien.