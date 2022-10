L1 (J10) : Tout savoir sur Angers - Strasbourg

Après deux victoires de rang avant la trêve internationale, Angers a rechuté le week-end dernier. Le SCO n'a qu'un point d'avance sur la zone de relégation et s'apprête justement à affronter un relégable : le RC Strasbourg. Le club alsacien, qui reste sur deux défaites et n'a toujours pas gagné cette saison, pointe à un inquiétant 19e rang. Ce match vaudra cher...

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers ne compte que 8 points après 9 matches de Ligue 1 2022/23, son plus faible total à ce stade depuis sa remontée dans l’élite en 2015/16. Le SCO a encaissé 21 buts après 9 rencontres de L1 cette saison, plus haut total pour une équipe à ce stade au 21e siècle.



Strasbourg n’a remporté aucun de ses 9 premiers matches d’une saison de Ligue 1 (5 nuls, 4 défaites) pour la 4e fois de son histoire en 62 campagnes dans l’élite (après 1951/52, 2004/05 et 2005/06). Au 21e siècle, 10 des 16 équipes sans victoire à ce stade de la saison ont été reléguées, dont 4 des 5 dernières.



Angers a aligné le même XI de départ lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1, une 1re depuis août-septembre 2021 (5).



Strasbourg est l’équipe dont les joueurs se sont fait dribbler le moins souvent en Ligue 1 cette saison (54 fois).



Le joueur d’Angers Adrien Hunou marque un but toutes les 72 minutes en moyenne contre Strasbourg en Ligue 1 (4 buts en 286 minutes), son meilleur ratio face à un même adversaire dans l’élite.