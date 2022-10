L1 (J10) : Rennes écrase Nantes

Les Rouge et Noir n’ont laissé que des miettes aux Canaris…

Doué porte bien son nom !

Les Canaris, qui ne s’étaient plus imposés en Ille-et-Vilaine depuis dix ans, firent illusion durant un quart d’heure. Puis leurs hôtes, plus consistants collectivement, ont peu à pris le meilleur. A la 26eme minute, Martin Terrier a lancé Arnaud Kalimuendo sur la droite de la surface. Le jeune attaquant formé au PSG voulut centrer au sol, mais Nicolas Pallois – au marquage – dévia légèrement le ballon de la jambe, ce qui le releva. Au premier poteau, Amine Gouiri reprit d’un réflexe de la tête, trouvant la lucarne d’Alban Lafont, battu à bout portant.L’instinct de buteur du transfuge de Nice parla à nouveau à la 39eme, sur un centre de Benjamin Bourigeaud contré par Pedro Chirivella dans le dos de la défense. Avec une pointure de plus, Gouiri – qui avait senti le coup – aurait pu toucher le ballon devant Lafont et vraisemblablement signer son doublé.Cinq minutes plus tard, Kalimuendo fut lui aussi tout proche d’un grand bonheur, mais son pressing incisif sur Lafont ne fut pas récompensé, le dégagement contré passant à quelques centimètres du poteau droit.Dans le temps additionnel, Gouiri déposa une galette aux 5,50, où Terrier prit le meilleur de la tête sur Appiah – trop tendre au duel –, mais ne parvint pas à dominer suffisamment le ballon pour le cadrer.Les Canaris n’étaient pas plus incisifs au retour des vestiaires. Au cœur d’une défense centrale à trois robuste mais peu joueuse, Moussa Sissoko ne pouvait avoir aucun rayonnement. Et ce n’est qu’à la soixante-dixième minute qu’Antoine Kombouaré se départit de sa frilosité, sortant le récupérateur Samuel Moutoussamy au profit de l’attaquant Ignatius Ganago.Pas de quoi inquiéter les hommes de Bruno Génésio, qui contrèrent immédiatement par le biais de Bourigeaud. Le stratège des Rouge et noir fit perdre ses appuis à Merlin, avant d’adresser un caviar en retrait à Terrier. De près, l’ailier rennais crut faire le break sur sa reprise, mais Nicolas Pallois suppléa Lafont pour sortir le ballon en corner d'une "parade" de la jambe ! Une frustration de courte durée, puisqu’à la 79eme, Terrier conclut une belle séquence collective d’un contrôle-frappe rapide, après une passe de Gouiri dans le dos de Jean-Charles Castelletto.Quatre minutes plus tard, Terrier leva la tête à l’angle gauche de la surface, puis renversa de l’autre côté. A peine entré, Désiré Doué osa un contrôle puis une volée aussi culottée que maîtrisée de l’entrée de la surface. Dans la lucarne opposée ! Le Roazhon Park chavirait de bonheur ! Seule fausse note dans ce Derby breton remporté dans les grandes largeurs, l’exclusion à l’orée du temps additionnel de Joe Rodon, après une perte de balle au mauvais endroit et un fauchage de dernier défenseur sur Mostafa Mohamed.