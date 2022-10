Après une entame de saison délicate (3 défaites, 2 nuls), l’AS Monaco a bien trouvé son rythme de croisière. Le club de la Principauté a décroché une 5ᵉ victoire consécutive en Ligue 1, dimanche à la mi-journée en allant l’emporter sur le terrain de Montpellier (2-0). Le MHSC n’apprécie décidément que modérément le club de la Principauté. L’ASM est en effet l’équipe contre laquelle le club héraultais s’est le plus incliné en championnat. Monaco s’est fait un malin plaisir d’en remettre une couche sous le soleil de la Mosson en ajoutant une 32ᵉ victoire dans son bilan particulier (7 succès de Montpellier, 18 nuls).

Comme à Nice dans le derby de la Côte d’Azur remporté le 4 septembre, Breel Embolo s’est illustré en mettant les siens sur la bonne voie. Au départ de l’action avec un ballon récupéré dans la moitié de terrain monégasque, le Suisse s’est retrouvé à l’arrivée. Auteur de son 4ᵉ but en Ligue 1, le puissant attaquant n’a laissé aucune chance à Jonas Omlin sur une demi-volée surpuissante du pied droit au sein de la surface de réparation après une touchette de son capitaine Wissam Ben Yedder. Un but survenu juste avant la pause qui a fait très mal à Montpellier, contraint de baisser pavillon une deuxième fois d’affilée après Toulouse (2-4).



Huit minutes après son entrée en jeu, Boadu a enfoncé le clou (80ᵉ) à la limite du hors-jeu. Montpellier, qui n’a cadré aucun tir en 11 tentatives (7 sur 11 pour Monaco), aurait pu s’incliner plus lourdement, mais Omlin a évité une valise. Le portier helvétique s’est interposé sur les tentatives de Caio Henrique (27ᵉ), Camara (64ᵉ) et Ben Yedder (73ᵉ). Monaco en profite pour revenir à 3 longueurs de la 2ᵉ place de l’OM, surpris samedi à domicile par l’AC Ajaccio (1-2). L’ASM n’avait plus connu au moins 4 victoires après ses 5 premiers déplacements d’un même exercice de l’élite depuis la saison 1991-92. Le club de la Principauté va très bien ! Montpellier stagne au 10ᵉ rang.