L1 (J10) : Lorient nouveau dauphin !

Dix-huitième avant le coup d’envoi de ce derby breton face à Lorient, tant attendu, Brest, malgré deux tribunes fermées, espérait pouvoir glaner son premier succès de la saison devant ses supporteurs. De son côté, Lorient, qui restait sur cinq succès de suite en championnat avait l’occasion de devenir le dauphin du PSG et revenir à un point du club de la capitale en cas de victoire, ce dimanche à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1 ! Alors que les supporteurs brestois s’adonnaient à faire du bruit en dehors du stade, sur le terrain, ce sont les locaux qui ont trouvé la faille afin d’ouvrir le score. A la réception d’un superbe centre d’Uronen, Del Castillo, titulaire pour la première fois cette saison, a placé son coup de tête (1-0, 17e).

Moffi douche les Brestois

Mais Lorient n’est plus seulement le tube de l’été, il devient le tube de l’automne mais également une équipe capable de suivre le rythme des cadors de ce championnat. L’équipe de Francis Le Bris peut compter sur son serial buteur, Terem Moffi. Quelques minutes seulement après le but brestois, l’attaquant nigérian, parfaitement lancé par Abergerl, reprend le ballon de volée du droit dans un angle compliqué. Sa frappe touche le poteau de Bizot avant de rentrer dans le but (1-1, 24e).

La suite du premier acte fut plus insipide et sans saveur. Il aura fallu attendre le retour des vestiaires pour voir le troisième but dans cette partie, l’œuvre de Moffi, encore une fois. Après un bon mouvement entre Le Fée et Cathline, ce dernier est contré par Chardonnet. Le ballon revient sur Moffi qui, du droit, envoie le ballon dans la lucarne de Bizot (1-2, 53e). Un doublé pour l’attaquant des Merlus lui permettant de revenir à hauteur de Kylian Mbappé et ses 8 buts en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Malgré quelques opportunités très timides de la part des Brestois, le score n’évoluera plus.



Pour la première fois de son histoire, Lorient signe un sixième succès de suite en Ligue 1 et est le nouveau dauphin du PSG, à une unité des champions de France. De leur côté, les Brestois devront attendre pour gagner à domicile et enchaînent avec un septième match sans victoire. Une série faisant de Brest la nouvelle lanterne rouge du championnat.