L1 (J1) : Tout savoir sur Strasbourg - Angers

Avec le retour du public dans les stades, la Meinau s'apprête à rugir à nouveau... au rythme des exploits de Kevin Gameiro. Le buteur alsacien étant de retour dans son club de cœur. En face, plus de Stéphane Moulin, mais bien Gérald Baticle qui a pris les commandes du SCO. Ce match entre deux formations de bas de tableau l'an dernier s'annonce palpitant.

Les stats à connaitre (avec Opta)

Strasbourg n’a perdu que 2 de ses 12 derniers matches face à Angers en Ligue 1 (4 victoires, 6 nuls), mais il n’en a gagné qu’un seul face aux Angevins depuis sa remontée dans l’élite en 2017 (4 nuls, 2 défaites).



Strasbourg ne s’est incliné qu’à 3 reprises à domicile face à Angers en Ligue 1 en 22 affrontements (12 victoires, 7 nuls), mais n’a remporté aucune de ses 4 dernières réceptions des Angevins (3 nuls, 1 défaite).



Strasbourg n’a remporté que 2 de ses 17 derniers matches d’ouverture en Ligue 1 (10 nuls, 5 défaites), ne marquant plus d’un but qu’à 2 reprises sur ces rencontres.



Angers n’a glané que 17 points en Ligue 1 en 2021 (4 victoires, 5 nuls, 12 défaites), moins que toute autre équipe s’étant maintenue pour cette saison 2021/22.



Strasbourg n’a gagné aucun de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 nul, 4 défaites), encaissant 12 buts sur ces rencontres, soit autant que sur les 11 précédentes à la Meinau. Seuls Reims (9) et Metz (8) sont actuellement sur une plus mauvaise série sur leurs terres que le RCSA parmi les équipes actuellement dans l’élite.



Angers a perdu ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (0-3 à Lyon, 0-2 à Lorient et 2-3 à Marseille) et pourrait enchaîner 4 défaites de rang pour la 1ère fois dans l’élite depuis novembre 2016-février 2017 (5).



Strasbourg reste sur 9 rencontres en Ligue 1 avec au moins un but marqué (13 au total), sa meilleure série dans l’élite depuis décembre 2018-février 2019 (10). Seuls Lyon (18) et Lorient (12) sont actuellement sur une meilleure série parmi les équipes actuellement en L1.



Contre Angers, Kevin Gameiro pourrait disputer son 1er match de Ligue 1 avec Strasbourg depuis le 17 mai 2008, soit 13 ans, 2 mois et 22 jours auparavant. L’ancien joueur de Valence compte 76 buts en 209 rencontres dans l’élite, dont 7 en 42 matches avec le Racing.



Stéphane Bahoken a inscrit 21 buts en Ligue 1 avec Angers depuis son arrivée de Strasbourg en 2018, c’est au moins 9 buts de plus que tout autre joueur du club sur la période. Il n’a cependant trouvé la faille qu’une seule fois au cours de ses 20 dernières apparitions dans l’élite, c’était contre Montpellier en avril.



Gérald Baticle va devenir le 15e entraîneur d’Angers en Ligue 1, le 2e au 21e siècle, succédant à Stéphane Moulin qui est resté 10 saisons en poste au sein du club angevin.