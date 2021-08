L1 (J1) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Lorient

Entre une équipe qui a joué se faire peur en 2020-21 et une qui a réussi à s'en sortir dans la lutte pour le maintien, le mythique Chaudron dans le Forez s'apprête à rapidement rebouillir pour le meilleur et pour le pire. Dans leur antre et devant leur public, les Verts tenteront d'idéalement débuter leur saison de Ligue 1. En face, le maintien pour pérenniser le club semble jouable.

Les stats à connaitre (avec Opta)

St Etienne a remporté 6 de ses 8 derniers matches contre Lorient en Ligue 1 (2 défaites), après avoir perdu 9 de ses 12 rencontres précédentes face aux Merlus dans l’élite (2 succès, 1 nul). Chacune de ces 6 victoires a d’ailleurs été obtenue sans encaisser de but.



En 12 confrontations à Geoffroy-Guichard en Ligue 1, St Etienne et Lorient ne se sont jamais séparés sur un match nul (8 victoires stéphanoises, 4 succès lorientais).



St Etienne a débuté sa saison de Ligue 1 par une victoire lors des 4 dernières éditions de la compétition, seul Lyon (5) est actuellement sur une meilleure série du genre. Les Verts ont l’occasion d’égaler leur record de 5 succès consécutifs pour entamer leur saison dans l’élite, établi entre 1965 et 1969.



Lorient n’a perdu que 2 de ses 13 matches d’ouverture d’une saison de Ligue 1 au 21e siècle (7 victoires, 4 nuls) : 0-1 à Lille en 2013 et 2-3 à Caen en 2016. Les Merlus ont joué leur 1er match d’un exercice de L1 à l’extérieur lors de 11 des 12 dernières occasions, seule exception, la saison dernière lors de leur succès 3-1 contre Strasbourg.



St Etienne a perdu 8 matches à domicile en Ligue 1 2020/21, égalant son pire total sur une saison dans l’élite dans son histoire (8 également en 2006/07).



Lorient n’a remporté qu’un match à l’extérieur la saison dernière en Ligue 1, le plus faible total parmi les 20 équipes en lice. Les Bretons restent sur 15 rencontres sans victoire hors de leurs bases (7 nuls, 8 défaites), pire série en cours parmi les équipes actuellement dans l’élite. Ils n’ont fait pire qu’à une seule occasion, entre août 2011 et août 2012 (20).



St Etienne n’a pas marqué lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (0-0 à Lille et 0-1 v Dijon en mai 2021) et pourrait rester muer lors de 3 rencontres consécutives pour la 1ère fois dans l’élite depuis août-septembre 2018 (3).



Lorient reste sur 12 matches de suite en marquant au moins un but en Ligue 1 (19 au total), et pourrait trouver le chemin des filets lors de 13 rencontres consécutives dans l’élite pour la 1ère fois de son histoire.



L’attaquant de St Etienne Denis Bouanga est l’un des 3 joueurs à avoir tenté au moins 100 tirs en Ligue 1 la saison dernière (101) aux côtés de Memphis Depay (110) et Kylian Mbappé (104).



L’attaquant de Lorient Armand Laurienté a inscrit 2 de ses 3 buts en Ligue 1 face à St Etienne, dont son seul doublé dans l’élite en février dernier en sortie de banc.