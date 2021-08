L1 (J1) : Tout savoir sur Rennes - Lens

Duel d'ambitieux ce dimanche au Roazhon Park entre deux formations qui s'étaient battues jusqu'au bout pour l'Europe l'an dernier. A domicile, Rennes aura à cœur de bien débuter son championnat devant son public, alors que Lens tentera de faire un premier coup à l'extérieur et de confirmer en Ligue 1. Ce match sera l'occasion pour Loic Badé de retrouver ses anciens coéquipiers.

Les stats à connaitre (avec Opta)

Rennes reste sur 5 clean sheets lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1 face à Lens, soit autant que lors des 18 précédents. Les Bretons n’ont perdu qu’une seule de leurs 14 dernières confrontations face aux Sang et Or dans l’élite (7 victoires, 6 nuls). Seule exception à ces 2 séries : la dernière visite des Lensois au Roazhon Park, en décembre 2020 (0-2).



Rennes n’a perdu qu’une de ses 10 dernières réceptions de Lens en Ligue 1 (7 victoires, 2 nuls), mais c’était la dernière en date : 0-2 en décembre 2020.



Rennes n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers matches d’ouverture d’une saison de Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), rencontres qui avaient toutes été jouées à l’extérieur. Ce sera donc la 1ère fois que les Rennais vont joueur leur match inaugural d’un exercice à domicile depuis 2013/14 (2-1 v Reims).



Lens a perdu chacun de ses 5 derniers matches d’ouverture d’une saison de Ligue 1, pire série du genre dans son histoire et la pire série en cours dans l’élite. Seuls St Etienne (6 en 1953/54) et Nancy (6 en 1983/84) et ont connu plus longue série de défaites consécutives en match inaugural d’une saison de L1.



Lens n’a remporté aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), après n’avoir perdu aucun des 13 précédents (6 victoires, 7 nuls). Les Nordistes restent par ailleurs sur 3 matches sans marquer en Ligue 1, après avoir trouvé la faille lors de ses 11 précédents.



Rennes n’a encaissé que 21 buts à domicile en Ligue 1 2020/21, seuls Lille (11) et Paris (14) ont fait mieux la saison passée.



Lens n’est pas parvenu à garder sa cage inviolée lors de ses 8 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (13 buts encaissés au total), après avoir réalisé 4 clean sheets lors des 7 précédentes rencontres loin de ses bases (6 buts encaissés).



Le nouveau défenseur de Rennes Loïc Badé, en provenance de Lens, avait progressé balle au pied sur un total de 4558 mètres en Ligue 1 2020/21, seul…son ancien coéquipier Jonathan Gradit (5569) a fait mieux la saison passée.



Le nouveau latéral de Lens Deiver Machado avait obtenu 87 fautes en Ligue 2 2020/21, seuls Amine Adli et Jamal Thiare (91 chacun) ont fait mieux dans la division l’an passé.



Après 11 rencontres dirigées sur le banc de Rennes, Bruno Genesio affiche la moyenne de points la plus élevée de l’histoire du club breton en Ligue 1 (1,8/match), et est le seul à dépasser la barre des 50% de victoires (54.6%). Genesio n’a encore jamais affronté Lens depuis le début de sa carrière d’entraîneur dans l’élite.