L1 (J1) : Tout savoir sur Nice - Reims

Avec l'arrivée cet été de Christophe Galtier, Nice version Ineos démarre ce dimanche une nouvelle ère, qui semble sur le papier très prometteuse. En face, à l'Allianz Riviera, Reims débute également une nouvelle période, après le départ de David Guion et l'arrivée d'Oscar Garcia. Les deux formations seront attendues après une saison globalement décevante de part et d'autre.

Les stats à connaitre (avec Opta)

Nice n’a perdu qu’un seul de ses 11 derniers matches de Ligue 1 face à Reims (4 victoires, 6 nuls), mais c’était lors du seul précédent match d’ouverture d’une saison entre les deux équipes, en août 2018 (0-1). Par ailleurs, la double confrontation Nice-Reims est la seule à n’avoir vu aucun but être marqué la saison dernière dans l’élite.



Nice n’a perdu que 2 de ses 20 derniers affrontements à domicile face à Reims en Ligue 1 (13 victoires, 5 nuls), ne concédant même aucun but sur 7 des 8 plus récents.



Nice a remporté ses 2 derniers matches d’ouverture d’une saison de Ligue 1 (2-1 v Amiens en 2019 et 2-1 v Lens en 2020) et a l’occasion de faire la passe de 3 pour la 1ère fois dans l’élite depuis 1974-1978 (5). Par ailleurs, les Aiglons n’ont plus fait match nul lors de telles rencontres depuis leur match inaugural en 2010/11 (4 victoires, 6 défaites depuis).



Reims n’a remporté aucun de ses 8 derniers matches en Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites), sa pire série depuis août-octobre 2018 (8 également), et n’a plus fait pire dans l’élite depuis octobre 2012-février 2013 (15).



Nice n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (4 victoires, 1 nul), mais c’était le dernier en date face à Strasbourg en mai dernier (0-2).



Reims va commencer une saison de Ligue 1 à l’extérieur pour la 5e saison consécutive. Les Stadistes n’ont perdu aucun de leurs 4 derniers matches inauguraux dans l’élite (3 victoires, 1 nul).



Nice a terminé la saison passée dans le top 10 pour la 6e fois consécutive en Ligue 1 (9e), soit la plus longue série de ce type dans son histoire. Parmi les équipes présentes dans l’élite en 2021/22, seuls Lyon (25 saisons consécutives dans le top 10), Paris (11) et Rennes (7) sont sur une plus longue série.



Reims n’a remporté que 9 matches en Ligue 1 en 2020/21, soit son pire total sur une saison dans l’élite sans être relégué à la fin (à égalité avec la saison 1971/72).



Le nouvel ailier de Nice Calvin Stengs a cumulé 9.3 Expected Assists en Eredivisie la saison dernière, seuls Tadic (19), Berghuis (11.8) et Tannane (10.5) ont fait mieux. Mais l’ancien joueur de l’AZ Alkmaar est celui qui a le plus sous performé dans le championnat néerlandais en 2020/21 entre son total xA et son nombre d’assists (-4.3 – 9.3 xA, 5 assists).



S’il joue, Yunis Abdelhamid disputera son 100e match de Ligue 1 avec Reims, et par la même occasion sa 100e titularisation avec le SdR. Il deviendrait ainsi le 1er joueur à débuter 100 rencontres avec le club rémois dans l’élite depuis Mickaël Tacalfred en février 2016.