L1 (J1) : Tout savoir sur Montpellier - Marseille

Pour clore cette 1ere journée de Ligue 1, La Mosson accueillera la rencontre entre Montpellier et Marseille. Dans l'Hérault, Oliver Dall'Oglio a pris la suite de Michel Der Zakarian et espère que son équipe passera un palier. Du côté des Phocéens, après un été actif notamment dans la reconstruction de l'effectif, Jorge Sampaoli et les siens voudront débuter en frappant un gros coup à l'extérieur.

Les stats à connaitre (avec Opta)

C’est la 3e fois que Montpellier et Marseille s’affrontent lors de la 1ère journée de Ligue 1, les 2 précédentes rencontres s’étant achevées par un match nul sur le même score (1-1 en 1998 et 2001).



Montpellier n’a perdu aucun de ses 4 derniers matches à domicile face à Marseille en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), marquant 10 buts au total lors de ces rencontres, soit autant que sur ses 10 précédentes réceptions de cet adversaire dans l’élite.



Marseille va participer à sa 72e saison de Ligue 1, c’est plus que tout autre équipe et plus du double de son adversaire qui va connaître sa 30e participation à une édition de la compétition.



Montpellier a perdu ses 3 derniers matches d’ouverture d’une saison de Ligue 1 : 1-2 v Dijon en 2018, 0-1 v Rennes en 2019 et 1-2 v Rennes en 2020. Seul Lens (5) est sur une pire série du genre parmi les équipes présentes dans l’élite en 2021/22.



Marseille n’a jamais perdu un match d’ouverture d’une saison de Ligue 1 disputé à l’extérieur au 21e siècle (10 matches – 5 victoires, 5 nuls). Aucune équipe n’a joué plus de rencontres du genre sur la période sans jamais s’incliner.



Marseille a encaissé au moins un but lors de ses 7 derniers matches en Ligue 1 (11 au total), sa pire série depuis mars-mai 2019 dans l’élite sous l’ère Rudi Garcia (9).



Montpellier a marqué 18 buts de la tête la saison passée en Ligue 1, soit plus que tout autre équipe dans le Top 5 Européen en 2020/21.



Jordan Ferri a été passeur décisif sur 3 des 4 derniers buts de Montpellier face à Marseille en Ligue 1. Ce sont d'ailleurs ses 3 seules passes décisives avec le club héraultais dans l’élite.



La saison dernière en Serie A brésilienne (août 2020-février 2021), le nouveau milieu de Marseille Gerson avait réussi plus de duels (304) et subi plus de fautes (127) que tout autre joueur. Par ailleurs, il comptait 77% de dribbles réussis, meilleur pourcentage parmi les joueurs en ayant tenté au moins 50.



L’entraîneur de Montpellier Olivier Dall’Oglio n’a remporté aucun de ses 8 affrontements face à Marseille en Ligue 1 (1 nul, 7 défaites), soit l’adversaire qu’il a le plus rencontré dans l’élite sans jamais l’emporter.