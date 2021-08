L1 (J1) : Tout savoir sur Metz - Lille

C'est donc à Saint-Symphorien que Lille va remettre officiellement son titre en jeu ce dimanche, avec désormais Jocelyn Gourvennec aux commandes. Dans leur antre, les Messins tenteront d'offrir un premier succès de prestige à leur public. Après leur titre l'an dernier, les Dogues sont attendus et devront confirmer lors des prochaines sorties.

Les stats à connaitre (avec Opta)

Lille s’est imposé à 39 reprises face à Metz en 91 confrontations en Ligue 1, son co-meilleur total dans l’élite face à un même adversaire (à égalité avec Sochaux).



Metz n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matches à domicile face à Lille en Ligue 1 (2 nuls, 7 défaites), après ne pas avoir connu la défaite lors de ses 24 précédents (18 victoires, 6 nuls).



Metz n’a remporté que 2 de ses 13 derniers matches d’ouverture d’une saison de Ligue 1 (5 nuls, 6 défaites) : 1-0 v Nantes en 2004 et 3-2 v Lille en 2016.



Lille n’a jamais perdu le 1er match d’une saison de Ligue 1 en tant que tenant du titre (1 victoire, 2 nuls). Le LOSC n’a d’ailleurs perdu aucun de ses 4 derniers matches d’ouverture dans l’élite (3 victoires, 1 nul), depuis un revers face à Metz en août 2016 (2-3).



Metz n’a plus gagné sur sa pelouse depuis 8 matches (2 nuls, 6 défaites) – la pire série en cours parmi les équipes de l’élite –, encaissant au moins 1 but lors de chacune de ces 8 rencontres.



Lille reste sur 14 matches consécutifs sans défaite à l’extérieur en Ligue 1 (12 victoires, 2 nuls), la meilleure série de son histoire. Le LOSC a trouvé la faille lors de 18 de ses 19 matches joués loin de ses bases la saison passée dans l’élite, échouant à marquer seulement face à Monaco (0-0) en mars dernier.



Metz a encaissé au moins un but lors de 16 de ses 17 dernières rencontres en Ligue 1, seule exception : le 18 avril 2021 face à Reims (0-0).



S’il joue, Amine Bassi pourrait devenir le 27e joueur à porter le maillot de Nancy (1 match en 2017) et Metz en Ligue 1, le 1er depuis Cheick Diabaté (Nancy en 2009, Metz en 2017).



Depuis ses débuts en Ligue 1 en 2011, le milieu de Lille Benjamin André a remporté 2679 duels, soit plus que tout autre joueur des 5 grands championnats sur les 10 dernières saisons.



Le nouvel entraîneur de Lille Jocelyn Gourvennec va officier sur son 3e banc différent en Ligue 1 après Guingamp (139 matches en 2 mandats) et Bordeaux (59 matches). Le coach du LOSC a remporté ses 4 dernières rencontres dans l’élite face à Metz sans encaisser de but (10 buts marqués).