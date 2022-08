L1 (J1) : Tout savoir sur Marseille-Reims

Dauphin du PSG la saison dernière, l'Olympique de Marseille n'a pas brillé en préparation, avec seulement 1 seul succès lors de ses 5 matchs pour 3 revers et 2 nuls. Ces résultats, couplés à une ambiance tendue avec le nouvel entraîneur, Igor Tudor, donnent une importance plus grande à la réception de Reims. 12ème du dernier exercice de Ligue 1, le club champenois pourrait avoir un coup à jouer.

Les stats à connaître :

Marseille est l'équipe que Reims a le plus battu en Ligue 1 (31 fois). L'OM affiche d'ailleurs son pire pourcentage de défaites contre une équipe affrontée plus de 2 fois en L1 contre les Champenois (48% - 31/65).



Reims est invaincu lors de ses 5 derniers matchs d'ouverture d'une saison de Ligue 1 disputés à l'extérieur (3 victoires, 2 nuls) après avoir perdu les 3 précédents.



S’il joue, Dimitri Payet disputera son 300ème match avec Marseille. Il deviendra s’il marque le 4ème joueur en activité à atteindre les 100 buts en Ligue 1, en compagnie de Kylian Mbappé (135), Wissam Ben Yedder (126) et Alexandre Lacazette (100). Payet (actuellement à 99 buts et 111 passes décisives en Ligue 1) serait alors le 4ème joueur à minimum 100 buts et 100 passes décisives dans un même championnat du Top 5 européen depuis 2005/06 après Lionel Messi et Karim Benzema en Liga et Thomas Muller en Bundesliga.



Igor Tudor va devenir le 20ème entraîneur à diriger Marseille en Ligue 1 au 21ème siècle, plus haut total pour un club de l'élite sur la période.