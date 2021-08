L1 (J1) : Tout savoir sur Lyon - Brest

Au lendemain du match nul de Monaco contre Nantes (1-1), c'est un autre concurrent au podium qui débute sa saison ce samedi. En effet, au Parc Olympique lyonnais, les joueurs de Peter Bosz font leur entrée en lice face à Brest, qui a également changé d'entraîneur cet été (Michel Der Zakarian). Entame de saison à ne pas rater pour les Lyonnais, qui rêvent de retrouver la Ligue des Champions l'an prochain.

Les stats à connaitre (avec Opta)

Lyon n’a perdu qu’un seul de ses 14 derniers matches face à Brest en Ligue 1 (7 victoires, 6 nuls), c’était en février 1991 au stade Francis-Le Blé (0-3).



Lyon est invaincu lors de ses 9 matches de Ligue 1 à domicile contre Brest (7 victoires, 2 nuls), il n’y a que l’AC Ajaccio que l’OL a plus reçu dans l’élite sans jamais s’incliner (13).



Lyon n’a perdu aucun de ses 17 derniers matches d’ouverture en Ligue 1 (14 victoires, 3 nuls), meilleure série en cours, après n’avoir remporté aucun de ses 16 précédents (8 nuls, 8 défaites). Seul Bordeaux (22 entre 1980/81 et 2002/03) a connu plus longue série du genre dans l’histoire dans l’élite.



Brest n’a remporté aucun de ses 8 derniers matches d’ouverture en Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites), pire série en cours, après avoir remporté 2 des 5 précédents (2 nuls, 1 défaite).



Lyon va disputer son 100e match de Ligue 1 au Groupama Stadium. Depuis son inauguration contre Troyes le 9 janvier 2016 (4-1), l’OL y totalise 60 victoires pour 19 nuls et 20 défaites dans l’élite, marquant 211 buts pour 101 encaissés.



Brest n’a gagné qu’un seul de ses 13 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (4 nuls, 8 défaites), c’était à St Etienne en avril 2021 (2-1).



Lyon a marqué lors de chacun de ses 18 derniers matches en Ligue 1, soit sa 2e plus longue série dans son histoire dans l’élite derrière août 1958-février 1959 (24).



Le milieu offensif de Lyon Rayan Cherki (17 ans et 11 mois) a disputé 33 matches en Ligue 1 (1 but), c’est plus que tout autre joueur actuellement mineur dans les 5 grands championnats.



Le nouveau défenseur de Brest Jere Uronen pourrait devenir le 5e joueur finlandais à évoluer en Ligue 1 après Nils Rikberg (Toulouse, 1953-1954), Aulis Rytkönen (Toulouse, 1953-1960), Teemu Tainio (Auxerre, 1997-2005) et Timo Stavitski (Caen, 2017-2019).



Peter Bosz (Pays-Bas) va devenir le 4e entraîneur étranger sur le banc de Lyon en Ligue 1 après l’Espagnol Manuel Fernandez (1961-1962), le Serbe Vladimir Kovacevic (1981-1983) et le Brésilien Sylvinho (2019). Par ailleurs, il sera le 4e Néerlandais à coacher dans l’élite, après Bep Bakhuys, Hennie Hollink et Adick Koot, le 1er au 21e siècle.



Arrivé sur le banc de Brest cet été, Michel Der Zakarian va entamer sa 9e saison en tant qu’entraîneur en Ligue 1. L’ancien coach de Montpellier a remporté ses 3 derniers affrontements face à l’OL dans l’élite (par un but d’écart), après n’avoir remporté aucun des 10 premiers (5 nuls, 5 défaites).