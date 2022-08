L1 (J1) : Tout savoir sur Lens-Brest

7ème lors des deux dernières saisons de Ligue 1, Lens tentera de confirmer, à nouveau, sa qualité, dans cet exercice 2022-2023 de Ligue 1. 11ème au terme de la saison 2021-2022, Brest aura fort à faire dans un Bollaert qui risque d'afficher une ambiance incandescente.

Les stats à connaître :

Lens n'a remporté aucun de ses 6 derniers matchs d'ouverture d'une saison de Ligue 1 (5 défaites suivies d'un nul), ne marquant jamais plus d'un but sur la période.



Brest n’a remporté aucun de ses 9 derniers matchs d’ouverture d’une saison de Ligue 1 (5 nuls, 4 défaites), alternant à chaque fois entre nul et défaite. La saison passée, il avait partagé les points avec Lyon (1-1).



La recrue de Lens Loïs Openda arrive après une saison d’Eredivisie avec le Vitesse Arnheim terminée à la 2ème place du classement des buteurs avec 19 buts en 37 matchs derrière Sébastien Haller (21). Aucun joueur n’a plus tiré que lui (122) dans l’élite néerlandaise la saison passée.