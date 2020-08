L1 (J1) : Rennes prend un bon point à Lille

La Ligue 1 a été mise en sommeil pendant plus de cinq mois. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle redémarre tout doucement. Après un soporifique Bordeaux - Nantes vendredi (0-0) puis un Dijon - Angers peu emballant ce samedi après-midi (0-1), l'intensité est certes montée d'un petit cran du côté du stade Pierre-Mauroy, où Lille recevait Rennes. Ce duel entre formations qualifiées pour les prochaines campagnes européennes - la C1 pour le SRFC, la C3 pour le LOSC - n'a cependant pas atteint le niveau escompté et, en définitive, les deux clubs se sont neutralisés (1-1).

2 cartons rouges en 8 minutes



Après une première demi-heure de jeu très poussive, tout s'est animé à partir du moment où Sacha Boey a logiquement été expulsé suite à un pied haut sur Reinildo (35e). Huit minutes plus tard, le latéral mozambicain a lui aussi écopé d'un carton rouge direct après un tacle dangereux sur Raphinha (43e). Entre-temps, Jonathan Bamba avait ouvert le score en faveur des Lillois en profitant d'une belle passe en profondeur de Xeka (35e, 1-0). De quoi permettre à des Dogues appliqués (sans pour autant être vraiment convaincants) de virer en tête à la pause.





Camavinga a tout changé



Les Bretons se sont néanmoins rebiffés dès le retour des vestiaires. A vrai dire, les hommes de Julien Stéphan ont même clairement dominé le second acte, accentuant leur mainmise grâce à l'entrée en jeu d'Eduardo Camavinga et parvenant logiquement à recoller par l'intermédiaire de Damien Da Silva (74e, 1-1). L'ancien Lillois Martin Terrier aurait même pu offrir les trois points aux visiteurs, mais sa reprise a fini sa course sur le poteau de Mike Maignan (83e). Les Rennais quittent donc le Nord avec un point mérité, qu'il faudra bonifier à l'occasion de la réception de Montpellier samedi prochain (17h00).