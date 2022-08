L1 (J1) : L'OM atomise Reims

📊 Un match explosif entre les deux formations ! Montpellier s'impose notamment grâce à un doublé de Teji Savanier 🔥



L'OM entamait sa campagne de Ligue 1 face à Reims ce dimanche soir avec pour objectif de bien figurer à l'Orange Vélodrome avant une saison qui se voudra très ambitieuse pour les Phocéens. Dominateur, l'OM obtenait enfin sa récompense après treize minutes. Suite à un service dangereux de Jonathan Clauss depuis le côté droit, Arkadiusz Milik faisait pression et Wout Faes trompait malencontreusement Patrick Pentz, son propre gardien, pour l'ouverture du score. Quelques minutes plus tard, le portier autrichien s'interposait et détournait sur la barre une frappe signée Cengiz Ünder. Juste avant le repos, Tavares faisait le break pour l'OM sur une belle action personnelle conclue par une frappe rasante létale.Marseille maintenait sa domination dans son antre en seconde période. Mais les Olympiens allaient devoir attendre la 75e minute pour assommer définitivement les visiteurs. Et c'est la recrue estivale offensive, Luis Suarez, qui allait sceller la rencontre suite à un jeu de billard dans la surface champenoise. Des Rémois qui réagissaient tard, avec une réalisation signée Folarin Balogun à six minutes de la fin du temps réglementaire. Un but toutefois anecdotique. Surtout que le Colombien de l'OM allait s'offrir un doublé personnel en toute fin de rencontre (4-1, 90eme+3). Et l'OM s'impose logiquement dans cette partie et réussit avec la manière son examen d'entrée en Ligue 1 cette saison.