L1 (J1) : Du spectacle et les 3 points pour Lens

Le Racing Club de Lens recevait le stade Brestois 29 pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1 saison 2022/2023. Les Lensois souhaitaient prendre leur revanche par rapport à la saison dernière. Les Sang et Or s'étaient inclinés à domicile face aux Brestois (0-1). Cet objectif a été accompli dans la douleur. Les locaux ont dominé le premier quart d'heure grâce à la bonne activité de leur recrue Lois Openda (18eme). Juste avant la demi-heure de jeu, l'attaquant Florian Sotoca a ouvert le score en récupérant un ballon repoussé par le gardien de Brest Marco Bizot dans sa surface. Il a déclenché une frappe tendue (1-0, 28eme). Quelques minutes après, les Sang et Or ont obtenu un penalty grâce à une percée de Seko Fofana, percuté par Franck Honorat (31eme). L' attaquant de Lens Florian Sotoca s'est présenté mais a manqué son penalty (33eme).

Un triplé de Florian Sotoca libère Lens

Au retour des vestiaires, les Lensois ont réussi à réaliser le break. Le milieu polonais Przemysław Frankowsk a botté un corner côté gauche son coéquipier Florian Sotoca s'est imposé dans les airs de la têté pour battre le gardien de Brest (2-0, 62eme). Sur un nuage, l'attaquant lensois Florian Sotoca a ajouté un troisième but en réalisant un lob grâce à un bon service de Seko Fofana dans le camp de Brest (3-0, 65eme). Trop euphoriques, les Lensois ont baissé leur garde et ont encaissé deux buts suite à deux erreurs de leur défenseur autrichien Kevin Danso. Ce dernier a détourné un tir à l'extérieur de Haris Belkebla qui a pris à contre pied Brice Samba (3-1, 66eme). A dix minutes de la fin, il a poussé un défenseur de Brest Archaf Dari dans la surface de réparation de Lens. L' attaquant de Brest Romain Del Castillo a dû tirer deux fois son penalty. Le premier a été un échec et le second a été transformé. Dans la douleur, les Lensois ont remporté leur premier match.