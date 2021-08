L1 (J1) : Clermont et Angers débutent par un succès à l’extérieur, Saint-Etienne accroché par Lorient

Les rencontres opposant Bordeaux à Clermont, Strasbourg à Angers et Saint-Etienne à Lorient ont dû attendre la seconde période pour se décanter. En effet, le premier acte de ces trois matchs s’est résumé à un festival de buts refusés mais la donne a changé une fois les équipes de retour sur les pelouses. Pour la première rencontre de son histoire dans l’élite du football français, le promu Clermont s’est offert un succès de prestige sur la pelouse de Bordeaux. Une rencontre qui s’est décidée dans les dix dernières minutes grâce à des réalisations signées Mohamed Bayo (0-1, 82eme) et Jodel Dossou (0-2, 93eme). Pour ses débuts sur le banc d’Angers, Gérald Baticle a vu sa formation gâcher le retour à Strasbourg de Kevin Gameiro.

Saint-Etienne concède le nul à domicile

Entré en jeu peu après l’heure de jeu, ce dernier a assisté depuis le banc de touche à l’ouverture du score signée Ismaël Traoré de la tête (0-1, 57eme). L’ancien joueur de Strasbourg Stéphane Bahoken a validé le succès d’Angers en allant ajuster Matz Sels (0-2, 81eme). De leur côté, Verts et Merlus se sont quittés sur un match nul. Les Lorientais ont inscrit le premier but de la rencontre par l’intermédiaire de Vincent Le Goff (0-1, 52eme). Les Stéphanois ont profité d’un pénalty transformé par Wahbi Khazri pour égaliser (1-1, 70eme). Les hommes de Claude Puel ont alors poussé pour arracher les trois points de la victoire avec notamment une tête sur la barre transversale de Mickael Nade. Mais rien n’y a fait et les deux équipes se sont séparées sans se départager.