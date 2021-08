L1: Galtier revient à Lille, fraîches retrouvailles ou accueil chaleureux?

Le technicien niçois, un des grands artisans du triomphe inattendu des Dogues la saison dernière, a tourné la page lilloise et ne compte pas faire de sentiments face à son ancien club. "Ce n'est pas mon match ! C'est l'OGCN qui se déplace chez le champion en titre. Nous avons parlé avec les joueurs cette semaine de ce match qui sera très exposé médiatiquement. Ils savent ce que j'attends d'eux. Une telle rencontre demandera beaucoup d'énergie et d'investissement", a souligné le natif de Marseille.

"Je serai froid"

"Je laisse de côté l'aspect affectif. Je serai froid. Très déterminé car nous sommes dans la compétition", a-t-il ajouté. L'entraîneur azuréen, qui est allé au bras de fer avec le président lillois Olivier Létang en juin afin de quitter le club un an avant le terme de son contrat, a eu un mot pour son successeur Jocelyn Gourvennec, qui assure une transition en douceur. "Je suis très content que Jocelyn Gourvennec ait repris l'équipe. Heureux pour lui et pour le club. L'effectif n'a pas été beaucoup bouleversé. Il y a peu de changements. Lesquels ? Je ne vous le dirai pas. L'équipe est déjà alignée au plan physique, technique, tactique...dans tous les domaines et tous les réglages sont là. Ce n'est pas encore notre cas", a affirmé Galette.

Les joueurs lillois se réjouissent de retrouver leur mentor avec qui ils seront liés à jamais grâce à ce titre de champion remporté ensemble, le quatrième de l'histoire du Losc. "On va être tous très content de le revoir, avec Thierry Oleksiak (son adjoint). C'est celui qui m'a fait venir ici et on a vécu des moments très forts donc je suis content de le revoir et on va discuter un peu car ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ! Lui, Thierry, Luis Campos, Gerard Lopez...ils ont fait un travail fantastique qui nous a amené jusqu'à la consécration suprême en Ligue 1", se souvient le milieu Benjamin André, un des cadres du groupe nordiste.

Sifflé par le public ?

"Son héritage, c'est l'effectif qui est encore là, qui a très peu bougé, la mise en place tactique, il y a encore beaucoup de choses évidemment. Si je devais retenir une chose de Christophe, c'est le caractère. C'est quelqu'un qui a un tempérament et qui le transmet à ses joueurs, à son groupe, au-delà des caractéristiques techniques, et je pense que l'équipe ressemblait à son caractère", a expliqué l'ancien Rennais. Ce duel entre les Dogues et les Aiglons sera encore plus particulier car il marquera aussi le retour du public au Stade Pierre-Mauroy. Les supporters, qui n'ont pas pu assister dans leur antre à l'incroyable parcours de leur équipe la saison dernière, vont pouvoir les remercier une nouvelle fois presque trois mois après une parade qui avait rassemblé plus de 15.000 personnes dans les rues de Lille, fin mai.

"Je ne vois pas comment on peut siffler quelqu'un qui t'a fait gagner..." Benjamin André

Toutefois, l'accueil ne sera pas forcément très chaleureux pour Galtier. Sur les réseaux sociaux, certains supporters ont même appelé à le siffler, ne lui pardonnant pas d'avoir quitté le club alors qu'il lui restait un an de contrat ou lui reprochant d'avoir menti sur son avenir dans les dernières semaines de son mandat. "Je ne vois pas comment on peut siffler quelqu'un qui t'a fait gagner..., a balayé le milieu nordiste Benjamin André. "Et ce, au-delà de la déception de son départ cet été. C'est le foot qui est comme ça. Chacun peut évoluer dans un autre club. À son arrivée, il faut se rappeler que le Losc était en très grande difficulté... Il a réussi à l'amener tout en haut. Je pense qu'il recevra un très bon accueil."