L1 : Deux matchs de la 36ème journée reportés

Nice comme Nantes sont en pleine lutte pour l'Europe



🚨 Les matchs comptant pour la 36e journée de @Ligue1UberEats des finalistes de la Coupe de France ont été reportés ➡️ https://t.co/scOXqx98Ey pic.twitter.com/w8LQRHXRTP

— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 14, 2022

La finale de la Coupe de France engendre un léger changement de calendrier. Qualifiés pour la finale de la compétition, qui se déroulera le samedi 7 mai au Stade de France (21h15), Nice et Nantes ne joueront pas leur match de la 36ème journée de Ligue 1 lors du week-end en question. C'est le mercredi 11 mai prochain que les Aiglons affronteront l'AS Saint-Étienne de Pascal Dupraz ; et que les Canaris défieront Rennes, comme l'a communiqué ce lundi la LFP.. Les heures des coups d’envoi seront fixées lors de la programmation de la 36journée de Ligue 1 Uber Eats", peut-on lire sur le site officiel de l'instance.Afin de disputer sa première finale de Coupe de France depuis 25 ans, l'OGC Nice de Christophe Galtier avait su disposer de Versailles, formation de National 1 (2-0). Pour Nantes, cela avait été plus disputé, l'équipe entraînée par Antoine Kombouaré ayant dû passer par la séance de tirs au but afin d'éliminer l'AS Monaco (2-2 ; 4 t.a.b à 2) dans un stade de la Beaujoire en fusion. "C'est une énorme satisfaction, de la fierté, et des trucs qui dépassent l'entendement.On a envie de continuer à rêver, à prendre ce plaisir (...). Ces joueurs sont des grands malades", s'était alors félicité Kombouaré en conférence de presse d'après-match.Après 28 journées de Ligue 1, Nice comme Nantes figurent dans la course à l'Europe. Accrochée par Montpellier samedi (0-0), l'équipe de Christophe Galtier occupe la troisième place du classement avec 50 points, devancée par l'Olympique de Marseille qui possède le même nombre de points mais une meilleure attaque (43 buts marqués contre 38). Défait à Troyes (1-0), Nantes pointe au 7ème rang du Championnat de France.