L1 : Deux cartons rouges annulés

Le week-end précédent avait été marqué par plusieurs expulsions litigieuses en Ligue 1. Parmi celles-ci, le carton rouge record de Jean-Clair Todibo après seulement neuf secondes de jeu avec Nice contre Angers avait coûté cher aux Aiglons, défaits à l'Allianz Riviera par Angers ce dimanche (0-1). Dans cette même rencontre, Bastien Dechepy avait adressé une autre exclusion à l'attention de Sofiane Boufal. Accusé d'avoir simulé deux minutes après l'heure de jeu, l'international marocain avait reçu un second avertissement, synonyme de fin de match prématurée pour lui. Mais contrairement au défenseur niçois (suspendu un match), l'attaquant du SCO a vu sa sanction levée ce mercredi par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.



"Après visionnage des images et rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le deuxième carton jaune" peut-on lire dans le communiqué de la LFP paru ce mercredi peu après 21h. Sofiane Boufal ne sera donc pas suspendu pour le prochain match d'Angers, programmé le vendredi 30 septembre au stade Raymond-Kopa contre l'OM. Une levée de sanction identique a été entérinée durant cette commission en faveur de Bradley Locko. Le défenseur du Stade de Reims avait été invité à rejoindre les vestiaires par Marc Bollengier à la 22eme minute du revers concédé à domicile contre Monaco ce dimanche (0-3). Une décision injuste dénoncée par l'entraîneur champenois Oscar Garcia après la rencontre.

Verratti et Tavares pris par la patrouille

En revanche dans le sens inverse, la commission réunie ce mercredi a également infligé des sanctions à des joueurs ayant cumulé trois avertissements en moins de dix matchs de championnat. C'est le cas par exemple de Marco Verratti qui ne pourra pas prendre part à la réception de l'OGC Nice le samedi 1er octobre au Parc des Princes. Idem pour le latéral de l'OM, Nuno Tavares, qui ne postulera donc pas à une place de titulaire à Angers le 30/09. Le Nantais Samuel Moutoussamy ne se rendra pas pour sa part au stade Louis-II pour y défier Monaco le dimanche 2 octobre.