L1: classiques, "Olympico"... les moments forts de la saison 2022-2023

L'ouverture

Un promu a l'honneur d'ouvrir la saison, le vendredi 5 août à 21h00: il s'agit de l'AC Ajaccio, en déplacement à Lyon, club en reconquête. Lors de ce premier week-end, les cadors démarrent en douceur avec Clermont-Paris SG et Marseille-Reims. A noter, également, un duel Strasbourg-Monaco le samedi 6 août (17h00).

Les classiques

Le choc au sommet du Championnat de France entre le PSG et l'OM est déjà coché dans les agendas des fans: il aura lieu le 16 octobre pour la 11e journée au Parc des Princes. Les champions de France parisiens et leurs dauphins marseillais ont par ailleurs rendez-vous le 26 février au stade Vélodrome pour le match retour du classique, lors de la 25e journée.

Les chocs et les derbies

Les premiers chocs de la saison sont programmés le week-end du 29 août pour la 4e journée, avec PSG-Monaco et Nice-OM, une rencontre qui avait dégénéré la saison passée avec un envahissement du terrain par des supporters. Une semaine plus tôt, il faudra également suivre le retour de l'entraîneur du PSG Christophe Galtier, à Lille.

La 10e journée, autour du 9 octobre, sera celle des derbies, avec Lille-Lens, Brest-Lorient et Rennes-Nantes. Dans le Nord, le match retour entre Dogues et Sang et Or est programmé autour du 5 mars pour la 26e journée. Souvent houleux, les "Olympicos" entre l'OM et l'OL auront lieu le 6 novembre (14e journée) et le 23 avril, soit à six journées de la fin de la saison.

Le Boxing Day

Coupe du monde 2022 oblige, le programme de l'hiver est bouleversé pour cette saison. A l'image de la Premier League anglaise, la Ligue 1 table sur un "Boxing Day" inédit, avec deux journées autour du Nouvel An: la première est programmée le mercredi 28 décembre, avec notamment PSG-Strasbourg, la seconde le 1er et 2 janvier à des horaires inhabituels (les matches étalés de 15h00 à 21h00), et un Lens-PSG notamment.

L'épilogue

Quelques duels savoureux sont programmés en toute fin de Championnat, comme un indécis Monaco-Lille lors de la 35e journée, ou encore Lille-Marseille et Lyon-Monaco pour la 36e, autour du 21 mai. Les deux dernières journées, disputées sous forme de multiplex (21h00) les samedi 27 mai et 3 juin, proposent quelques affiches, comme un affrontement de promus, Toulouse-Auxerre, lors de la 37e journée, ou encore un probable duel pour l'Europe, Nice-Lyon, pour refermer la saison 2022-2023.