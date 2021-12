L1: cas positifs à Reims et Angers, le SCO diffère son départ à Montpellier

Au Stade de Reims, qui doit se déplacer à Marseille (21h00), les tests effectués sur l'ensemble des joueurs et de l'encadrement ont révélé six cas positifs (quatre joueurs et deux membres du staff) au Covid-19. "Leur état de santé ne suscite aucune inquiétude", a fait savoir le club 14e de Ligue 1.

Plusieurs cas positifs ont été recensés également d'Angers, sans que le club n'en précise le nombre, mais le SCO a d'ores et déjà annoncé avoir différé son départ vers Montpellier, où il doit disputer son match à 21h00. "Les autres joueurs et le staff, considérés cas contacts, sont actuellement testés", explique le club angevin.

Plus tôt, Bordeaux n'avait pas enregistré de cas positif supplémentaire après de nouveaux tests. "Les tests effectués ce (mercredi) matin par le groupe professionnel et le staff n'ont révélé aucun nouveau cas positif. Nous vous donnons rendez-vous ce soir pour fêter ensemble le match de Noël et soutenir nos Girondins face à Lille", a communiqué le club. La rencontre contre le LOSC avait un temps été menacée après l'apparition de neuf cas positifs parmi les joueurs girondins et six dans l'encadrement.