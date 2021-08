L1 : Angers et Montpellier, le début d'une nouvelle ère

Cet été, pour diverses raisons, Angers et Montpellier ont décidé de passer à un nouveau chapitre de leur histoire en ne prolongeant pas Stéphane Moulin, entraîneur du club de juin 2011 à 2021, et Michel Der Zakarian, qui était en poste dans l'Hérault depuis 2017. C'est donc sur respectivement une longue période de dix saisons ou quatre ans que les deux formations de Ligue 1 ont tiré un trait avant d'attaquer une saison 2021-22 qui promet sur le papier, notamment après une période compliquée pour la plupart des acteurs du championnat de France. Des choix sportivement discutables, quand on sait que le SCO a terminé 13eme l'an dernier et le MHSC à la 8eme place.

Baticle : « J'analyse, je me sens prêt »



Pour remplacer Moulin et Der Zakarian, ce sont Gérald Baticle et Olivier Dall'Oglio qui ont été nommés cet été. « Lorsqu'on est numéro deux, on se prépare à devenir numéro un. Et il n'y a pas 50 manières de le devenir. Pendant ma période d'adjoint à Lyon, j'ai eu des possibilités d'être numéro un, ça m'a perturbé, j'en avais discuté avec mes dirigeants, mais il manquait quelque chose pour me lancer. Cette fois, le projet m'a emmené. Il n'y a pas de vertige parce que je réfléchis beaucoup. J'analyse, je me sens prêt », avait notamment confié l'ancien attaquant d'Auxerre, fin mai dernier, dans des propos recueillis par L'Equipe.

Dall'Oglio : « L'envie de passer le cap »

Un cran plus haut, l'ancien arrière droit français se sait forcément attendu avec Montpellier et ne cache pas son ambition. « L'Europe ? On a des objectifs, on est ambitieux. Les joueurs ne sont pas loin de toucher l'Europe depuis quelques saisons. Il y a bien évidemment l'envie de passer le cap, le staff et moi aussi, a entre autres confiait Dall'Oglio en conférence de presse, avant d'accueillir Marseille dimanche soir. (...) Avoir l'ambition au départ c'est très bien, et bien sûr qu'on l'a. » La nouvelle ère bientôt lancée à Angers et Montpellier, les deux nouveaux hommes forts devront désormais répondre sur le terrain et faire aussi bien que leurs prédécesseurs.