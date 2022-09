L1: Angers embourbé dans son opération reconstruction

Dimanche 15 août 2021, 2e journée de L1: tout juste installé, Baticle n'a pas fait de sentiment avec l'OL, où il était encore adjoint quelques mois plus tôt. Avec au final une victoire sans appel 3-0 sur des Lyonnais complètement dépassés, en particulier par le tout jeune Mohamed-Ali Cho. Un démarrage dans la tradition des bons débuts de saison des Angevins, plutôt sujets aux mauvaises passes au creux de l'hiver: après cinq journées de championnat, ils étaient dauphins du PSG l'an dernier, et souvent autour des 7e et 8e places auparavant (2017, 2019, 2020). Leur pire classement à ce stade de la compétition remonte à une 13e place en 2016.

Mais cette année, rien ne marche. Après deux nuls et une série en cours de trois défaites, les voilà englués à la 19e place. Mercredi, ils ont encore montré des béances défensives qui ont permis à Reims, pourtant en infériorité numérique, de s'imposer 4-2. "On a un déficit technique, plus un déficit mental. Si on continue comme ça, on va tout droit en D2", a pesté Sofiane Boufal.

"Plus de temps que prévu"

L'international marocain, l'une des rares lueurs angevines sur le terrain cet été, doit avoir du mal à s'y retrouver tant l'équipe a été remodelée après une cascade de fins de contrat. Si les pelleteuses et les grues qui ont trôné plus de deux ans sur un côté du stade Raymond Kopa ont laissé place à une tribune flambant neuve, le chantier est passé sur le terrain, où tout est à reconstruire. Ainsi, seuls six des seize acteurs de la victoire contre Lyon il y a un an jouent encore à Angers. Et pour les remplacer, Angers a dû se résoudre à multiplier les paris sur des jeunes pousses de L2, quelques vétérans de L1 à la relance et des inconnus venus des Balkans ou des viviers de clubs anglais.

Et pour l'instant, la mayonnaise n'a pas pris, en particulier en défense. "On part de loin, il faut travailler, ça demande plus de temps que prévu", a reconnu Baticle mercredi soir. Mais "toute mon énergie est sur la mise en place de pédagogie, d'exercices, de travail à l'entraînement pour faire progresser la solidité défensive de notre équipe", a-t-il assuré.

"Dans notre identité"

En charnière, il a tenté différentes combinaisons, mais même sans chercher à recréer en quelques semaines la complicité qui unissait Ismaël Traoré et Romain Thomas depuis des années, ça coince. Et la confiance vacille avec chaque contre-performance. "C'est dans notre identité d'être dans le dur", a relativisé cette semaine le milieu international algérien Nabil Bentaleb. "On a recruté de bons joueurs. Ça va se jouer sur des détails, dont l'attitude et le mental." "Forcément, on aurait eu plus de confiance si on avait des victoires, mais on sait qu'en tant que joueur du SCO, on ne va pas enchaîner les victoires tous les week-ends", a-t-il insisté.

Pour les supporters, qui ont sifflé leur équipe mercredi, cela ne va pas sans un petit pincement au coeur. En effet, plusieurs protagonistes des départs canons à l'Angevine sont désormais à Caen, entre Olivier Pickeu à la direction, Stéphane Moulin et son staff sur le banc, et Romain Thomas en défense. Auraient-ils emporté la recette avec eux ? Caen est en tête de Ligue 2.