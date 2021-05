Kylian Mbappé s’est fait vacciner

A la veille de son départ pour Clairefontaine où il rejoindra l’équipe de France pour la préparation de l’Euro, Kylian Mbappé a pris la peine de se faire vacciner. Une nouvelle dont il a lui-même fait part à travers des publications sur les réseaux sociaux. Une première photo où on le voit recevoir le vaccin et une seconde où il montre son pansement. Une belle façon de sensibiliser ses admirateurs.



























L’initiative de Mbappé va assurément beaucoup plaire au gouvernement. Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, avait exprimé dernièrement son désir de voir l’international tricolore montrer l’exemple. «Je pense qu’à votre âge on écoute plus un copain que le président de la République ou encore moins un médecin comme moi. Quand l’heure sera venue, des spots seront dédiés aux plus jeunes. L’objectif est de faire parler des acteurs, des rappeurs, des sportifs… Mbappé serait l’idéal.»

Pour rappel, Mbappé avait contracté le Covid-19 cette saison. C’était au tout début de l’exercice et il avait alors dû manquer trois matches de son équipe.