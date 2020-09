Kylian Mbappé (PSG) dans le groupe pour le match face à Nice

Absent lors des trois premiers matches de la saison du PSG à cause d’une infection au coronavirus, Kylian Mbappé est sur le point de faire son retour à la compétition. Et il devrait le faire plus tôt que prévu. La Ligue a accepté d’alléger son protocole pour les contaminés et rien ne s’oppose dorénavant à la participation de l’international français au match de dimanche contre l’OGC Nice. Cela a été confirmé par Thomas Tuchel lors de la conférence de presse d’avant-match. « On doit parler avec Kylian, le docteur et la Ligue nous ont dit que c'est possible. Je ne sais pas s'il peut jouer. On doit attendre. Il est dans le groupe. On verra s'il peut jouer », a-t-il confié.

« On ne doit pas trop attendre de Mbappé »

Même s’il est opérationnel, Mbappé risque de ne pas être au meilleur de sa forme pour ce duel face aux Azuréens car il n’a plus disputé le moindre match depuis le 5 septembre et la sortie des Bleus en Suède. Tuchel en convient, et assure avoir intégré cette donnée dans sa réflexion. « Il apporte vitesse, des buts, de la créativité, mais il a eu une grande blessure et un test positif, a rappelé le coach francilien. On doit protéger le joueur, pas seulement avec des minutes mais aussi avec les attentes. On ne doit pas trop attendre de lui. J'espère qu'il pourra apporter sa qualité avec Icardi. Les deux sont bien ensemble. Je n'attends pas à ce qu'il soit tout seul décisif. Il doit regagner confiance dans les duels. On doit être patient. »