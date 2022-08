Kylian Mbappé "pense" au Ballon d’Or et ne s’en cache pas

Depuis cinq ans, Kylian Mbappé figure parmi les nommés pour le trophée du Ballon d’Or. Il n’a pas encore le privilège d’en remporter, mais il s’en rapproche tout doucement. A 23 ans, et après être devenu l’un des tous meilleurs joueurs du circuit, le Ballon d’Or avoue que cette récompense est dans un coin de sa tête et qu’il est déterminé à la conquérir.

« Le Ballon d'Or fait partie des grands rendez-vous des top joueurs, a-t-il commencé par confier à France Football. On l'inscrit dans « notre » calendrier personnel et on le met dans un coin de notre tête, bien sûr. Désormais, je pense que j'appartiens à cette élite des vainqueurs potentiels. Je crois que je suis crédible pour prétendre à cette récompense ».

Mbappé se juge « crédible » pour remporter le Ballon d’Or

Contrairement à d’autres prétendants pour le BO, Mbappé n’a pas encore eu la chance de soulever la Ligue des Champions. Malgré ce manque, il estime être légitime pour inscrire son nom au palmarès : « Je considère que ma période 18-21 ans m'a permis de me stabiliser dans le Top 10. Je n'étais pas un joueur suffisamment « impactant ». Depuis deux ans, je pense en revanche que j'ai franchi un palier, j'ai un statut plus affirmé sur un terrain, je me débrouille mieux dans les matches couperets. Bref, je suis un candidat plus crédible, plus sérieux. Avant, j'étais une curiosité, et ma place dans le Top 10 était une récompense. Maintenant, j'ai envie, forcément, de plus. C'est un long processus. Je crois que désormais je fais partie des quatre-cinq noms qui reviennent régulièrement ».

La star du PSG a enchéri en indiquant qu’il n’avait aucun souci à étaler publiquement ses aspirations. En tant que footballeur ambitieux, il veut remporter ce prix individuel et ne voit aucune raison de le cacher. « Moi, je l'avoue : j'y pense. Et je ferai tout pour me faire remarquer à cette période. C'est humain, non ? Ça te permet de rajouter une motivation individuelle précise dans des saisons qui sont très longues. Il faut savoir s'inventer des challenges et la course au Ballon d'Or en est un, forcément. Attention : il ne s'agit pas de jouer « pour » le Ballon d'Or, car c'est mal vu dans ton équipe. On joue « avec » le Ballon d'Or ».

Il voit Benzema lauréat cette année

Tout en visant la succession de Lionel Messi, Mbappé admet qu’il n’est peut-être pas le mieux placé pour gagner le Ballon d’Or cette année. Il s’incline devant la magnifique saison qu’a réalisée son compatriote Karim Benzema. Et il pense, comme beaucoup de monde, que ça serait une injustice de ne pas récompenser le Madrilène. « Il a 34 ans, vient de faire la saison de sa vie, gagne une nouvelle Ligue des champions en étant souvent décisif... À la place de Karim, si je ne gagne pas là, j'arrête pour toujours de penser au Ballon d'Or», a-t-il conclu.