Kylian Mbappé est tombé, Paris tremble

En une poignée de secondes, la finale de la Coupe de France a basculé et la fin de saison parisienne peut-être avec. A la 26eme minute du match, le PSG menait déjà au score quand Yvann Maçon a manqué une transmission vers l'axe à 40 mètres du but parisien. Angel Di Maria n'en demandait pas tant pour lancer Kylian Mbappé dans la profondeur. Alors que Wesley Fofana était présent en couverture, Loïc Perrin a tenté de museler le champion du Monde français. Le capitaine stéphanois s'est jeté mais son geste non maîtrisé a mis l'attaquant parisien au sol. Ce n'était pas du cinéma. La légende de l'ASSE a mal jugé la vivacité du joueur impliqué sur l'unique but de la rencontre. Mbappé venait de pousser le ballon pour le mettre hors de portée du défenseur. Si le futur retraité n'a pas pu toucher le ballon, il a heurté le pied droit de son adversaire. Sur l'impact, la cheville du natif de Bondy a tourné. Dans sa chute, il a crié sa douleur. Un événement qui n'était pas prévu au scénario. Avant que les médecins ne puissent intervenir, une bousculade a eu lieu. Marquinhos ou Jessy Moulin en ont été les principaux protagonistes. En quelques instants, 21 acteurs donnaient de la voix alors que la vedette était au sol. La tension était palpable, l'inquiétude de mise.

Une action : quatre avertissements, une expulsion

Pendant que l'arbitre consultait l'écran du VAR, Kylian Mbappé a rejoint la touche et finalement le vestiaire en boitant. D'abord raccompagné par un Loïc Perrin qui se confondait en excuse, il a finalement été précédé par son tacleur. Amaury Delerue avait décidé de changer la couleur de son carton qui passait du jaune au rouge. Quatre autres joueurs ont été avertis par l'homme en noir : Mitchel Bakker, Leandro Paredes et Marco Verratti du côté parisien, Romain Hamouma chez les Stéphanois. Un sacré casting... Après cet événement, c'est l'ambiance globale de ce match qui s'est détériorée. Les fautes se sont enchaînées alors que Kylian Mbappé avait retrouvé Thilo Kehrer, un autre Parisien blessé durant la première mi-temps de cette finale, dans les coulisses du Stade de France.

« Ca a craqué un peu »

L'international français est finalement ressorti des vestiaires à moins de dix minutes de la fin du match. En béquilles, il avait une attelle autour de son pied droit. Souriant au moment où le sacre parisien a été entériné, le joueur de 21 ans a sollicité Neymar pour avoir sa médaille. Le Brésilien lui a passé autour du cou alors qu'Emmanuel Macron s'inquiétait de la santé de son compatriote. « Ca a craqué un peu » a avoué le joueur du PSG au Président avant d'annoncer un détour rapide par l'hôpital pour passer des examens. Un constat loin d'être rassurant à quelques semaines du Final 8 de la Ligue des Champions. Thomas Tuchel a d'ailleurs évoqué son inquiétude en conférence de presse. L'entraîneur a aussi parlé du contenu, pas totalement satisfaisant, de ses joueurs mais l'objectif annoncé depuis la reprise est ailleurs.

A dix, Saint-Etienne a été menaçant

Durant cette finale, les Verts, frustrés, ont accumulé les interventions musclées sur les champions de France. Paradoxalement, c'est en haussant le niveau dans le combat que les hommes de Claude Puel ont pu espérer une égalisation. Leur réussite dans les duels a été vaine. Des longues minutes d'efforts n'ont pas réussi à effacer les secondes qui ont fait basculer la rencontre. Au staff médical parisien d'y arriver dans les jours qui viennent pour changer le cours de l'été du PSG.