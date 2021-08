Kimpembe garde la tête haute

Champions de France au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain la saison dernière, les Dogues n'étaient visiblement pas rassasiés. Les coéquipier de Xeka ont triomphé lors du Trophée des Champions, à Tel-Aviv (1-0). Avec une équipe remaniée et notamment privée de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG n'a pas réussi à contrecarrer les plans nordistes. Pas une raison pour courber l'échine, selon Presnel Kimpembe.

Ne pas courber l'échine

"Il y a forcément de la déception, c'est une finale et il y avait un trophée à la clé. Ça fait mal mais c'est le début de saison, il faut retrouver les automatismes. On avait dans cette équipe pas mal de jeunes, il faut réussir à créer des liens", a analysé le joueur formé au PSG au terme du match, en zone mixte.

"Je félicite Lille mais ce n'est que le début de saison, on va se préparer pour la suite. On a eu le ballon, mais ça ne suffit pas, il faut créer des occasions et des opportunités, le football est comme ça, il faut garder la tête haute pour la suite. La préparation n'est pas finie, il va bien falloir préparer ce match de Troyes". Pour rappel, le PSG entame le championnat de France sur la pelouse de Troyes, le 7 août prochain (21h00).